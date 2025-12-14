কার্যক্রম

যশোর বন্ধুসভা

যশোরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ

লেখা:
রাইয়াদ ফেরদৌস
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করেছেন যশোর বন্ধুসভার বন্ধুরাছবি: বন্ধুসভা

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করেছে যশোর বন্ধুসভা। এ উপলক্ষে আজ রোববার সকালে যশোর চাচড়া শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় শহীদদের স্মরণে নীরবতা পালন করেন বন্ধুরা।

বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক রাইয়াদ ফেরদৌস বলেন, ‘শহীদদের আত্মত্যাগ আমরা ভুলব না। তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রথম আলো বন্ধুসভার বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে কাজ করব।’

যশোর চাচড়া শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ
ছবি: বন্ধুসভা

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যশোর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক রাইয়াদ ফেরদৌস, সহসভাপতি নুরুননবী, বন্ধু আমিনুল ইসলাম, সোমা সরকার, লাভলু, কথা বুড়ী, আসিফ রাজ, নুরুন্নবী হৃদয়সহ অন্য বন্ধুরা।

