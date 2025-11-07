চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্রে গ্রিস সভ্যতার ইতিহাস
ড. এ কে এম শাহনাওয়াজের প্রাচীন সভ্যতা সিরিজের ‘গ্রিস’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ৪ নভেম্বর বিকেলে শহরের বন্ধুসভার অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে মূল আলোচনায় সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, গ্রিস ভৌগোলিকভাবে পাহাড়ঘেরা এলাকা, অসংখ্য দ্বীপ ও সমুদ্রবেষ্টিত অঞ্চল। সেখানে ছিল অনেকগুলো নগররাষ্ট্র। প্রতিটি নগররাষ্ট্রে ছিল নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ও জীবনধারা। নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্পার্টা ছিল সামরিক শক্তিতে বলীয়ান। অন্য একটি নগররাষ্ট্র এথেন্স ছিল সংস্কৃতি, শিল্প, শিক্ষা ও গণতন্ত্রের জন্মভূমি।
আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, ‘প্রাচীন গ্রিসে দর্শন, সাহিত্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞান ও খেলাধুলার চর্চা ছিল ব্যাপক। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সক্রেটিসের মতো চিন্তাবিদদের ভাবনা, অলিম্পিক গেমসের সূচনা—সবকিছুই এখানে ফুটে উঠেছে। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট মেসিডোনিয়া থেকে উঠে এসে গ্রিক সভ্যতাকে এক বিশাল ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেন, যার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের মিলন ঘটে। এই মিশ্রণ থেকেই জন্ম নেয় হেলেনিস্টিক সভ্যতা, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় তৈরি করে।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক আসেফ উৎস, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য আহমেদ ওয়ালিদ, সাবরিন আখতার, মুশফিক মাহাদীসহ অন্যরা।
সাধারণ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা