দিনাজপুর বন্ধুসভা
হুমায়ূন আহমেদের ‘নির্বাসন’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র
কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ‘নির্বাসন’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র করেছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ২৭ নভেম্বর দিনাজপুর জিলা স্কুল মাঠের পতাকা মঞ্চে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
‘নির্বাসন’ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটিমাত্র দিনের গল্প। দিনটি গল্পের নায়িকা জরীর বিয়ের দিন। একদিকে হইহুল্লোড়, চেঁচামেচি আর রং মাখামাখিতে সবাই ব্যস্ত, অন্যদিকে আনিস তার ঘরে শুয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে। এমন এক আনন্দময় করুণ দিনের গল্প বলেছেন হুমায়ূন আহমেদ তাঁর এ উপন্যাসে।
পাঠচক্র শেষে সভাপতি শবনম মোস্তারিন বলেন, ‘একে অপরকে অনেক ভালোবাসার পরও বিচ্ছেদই যখন পরিণতি, তা এই উপন্যাসে অনেক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মানবিক সংকট ও একাকিত্বের গল্প যাঁদের পছন্দের, তাঁরা এটি পড়ে অনেক আনন্দ পাবেন।’
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব চন্দ্র রায়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ রায় ও মনোরঞ্জন সিংহ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক বিথী রায়, বইমেলা সম্পাদক কৃষ্ণপদ বর্মণ, বন্ধু আল আবিক উৎস, ছাবিকুন নাহার, শ্রাবণ আসিফ, দেব রায়, আরফিন বিশালসহ অন্য বন্ধুরা।
বন্ধু, দিনাজপুর বন্ধুসভা