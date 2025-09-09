নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা
মার্চেন্ডাইজিং ধারণা দিতে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’
মার্চেন্ডাইজিং হলো পণ্য বিক্রি বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম। এর মূল উদ্দেশ্য সঠিক পণ্য, সঠিক মূল্যে, সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় ও সঠিক পরিমাণে উপস্থাপন করে ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা। একজন সফল ব্যবসায়ী হতে গেলে মার্চেন্ডাইজিং সম্পর্কে ধারণা রাখা জরুরি।
বন্ধুসভার বন্ধুদের মার্চেন্ডাইজিং সম্পর্কে ধারণা দিতে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ শিরোনামে বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে নগরীর জামতলায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রিন হর্স অ্যাপারেল সলিউশনের সহযোগিতায় এতে অংশ নেন বন্ধুসভার বন্ধু ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।
মার্চেন্ডাইজিংয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন গ্রিন হর্স অ্যাপারেল সলিউশনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আহমেদ, সিনিয়র প্রশিক্ষক ও সাবেক শুটার সুরাইয়া আক্তার। এ ছাড়া দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন মার্চেন্ডাইজার সাজিদ সরদার। তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে পোশাকশিল্পের ভেতরের গল্প, কীভাবে চাকরি খুঁজতে হবে, ক্যারিয়ার গড়ার আসল পথ, পণ্য সবার সামনে উপস্থাপনের উপায়সহ বিভিন্ন বিষয়।
সুরাইয়া আক্তার বলেন, ‘মার্চেন্ডাইজিং পদবির জন্য সিভিতে শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে হয় না; এটি প্রার্থীর দক্ষতা, পেশাদারত্ব ও অর্জনের প্রতিফলন। নিয়োগকর্তারা দেখতে চান প্রার্থী কতটা সংগঠিত এবং ক্রেতা সমন্বয়, অর্ডার ফলোআপ, কস্টিং, স্যাম্পলিং ও শিপমেন্ট সমন্বয়ে কতটা দক্ষ। যদিও ফ্যাশন, টেক্সটাইল বা বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট ডিগ্রি প্রার্থীকে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে দেখা হয়, তবে অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজি বা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ থাকলে তা প্রার্থীর পেশাদার মান আরও বাড়িয়ে দেয়।’
হাসান আহমেদ বলেন, ‘মেড ইন বাংলাদেশ—এই ছোট্ট লেবেলটি শুধু পোশাকের ব্র্যান্ড নয়, এটি বাংলাদেশের মানুষের শ্রমের মর্যাদা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার পরিচয়। এতে রয়েছে শ্রমিকের ঘাম, শ্রমের অধিকার ও তাঁদের মানবিক মর্যাদার প্রতিফলন। আর এর পেছনে রয়েছে একজন মার্চেন্ডাইজারের অদৃশ্য অবদান। তাঁরা ক্রেতার চাহিদাকে বাস্তবে রূপ দেন, ডিজাইন থেকে উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ থেকে সময়মতো ডেলিভারি পর্যন্ত সবকিছুর দায়িত্ব নেন।’
কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের সনদ দেওয়া হয়। নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকির সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন সভাপতি নয়ন আহমেদ, সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম ও লেখক এস এ বিপ্লব প্রমুখ।
প্রশিক্ষণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা