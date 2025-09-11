জাককানইবি বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্সের সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ করেছে জাককানইবি বন্ধুসভা। ১০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় এ কর্মসূচি পালিত হয়।
বন্ধুরা বলেন, বৃক্ষরোপণের এই উদ্যোগের মাধ্যমে শুধু আমাদের পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, বায়ুদূষণ কমাতে, মাটির ক্ষয় রোধে এবং বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য তৈরি করতেও সাহায্য করে। এ ছাড়া বৃক্ষরোপণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জাককানইবি বন্ধুসভার সাবেক উপদেষ্টা মেহেদি হাসান পল্লব, সভাপতি আকিব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক উমি সিদ্দিক, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নুসতান জাহানসহ অন্য বন্ধুরা।