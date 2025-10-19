একটি ভালো কাজ
নৃগোষ্ঠী প্রমীলা ফুটবল একাডেমিকে সম্মাননা প্রদান
সিরাজগঞ্জের নৃগোষ্ঠী প্রমীলা ফুটবল একাডেমিকে সম্মাননা দিয়েছে রায়গঞ্জ বন্ধুসভা। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৭ অক্টোবর সকালে রায়গঞ্জ উপজেলার নিমগাছী বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
নৃগোষ্ঠী প্রমীলা ফুটবল একাডেমির পরিচালক নিহার রঞ্জন সরকারের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এ সম্মাননা খেলোয়াড় ও একাডেমির সদস্যদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করবে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘একাডেমির খেলোয়াড়রা নানামুখী প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছে। এ যাত্রায় প্রথম আলো সব সময় পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে বলে আশা করি।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড় আমিনুল ইসলাম, দাদপুর সাহেবগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক বিধান চন্দ্র মাহাতো, নৃগোষ্ঠী প্রমীলা ফুটবল একাডেমির সদস্য রাজীব চন্দ্র মাহাতো, রায়গঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা বিদ্যুৎ কুমার মোদক, কুড়মালি ভাষার লেখক উজ্জ্বল কুমার মাহাতো, রাজু আহমেদ, প্রথম আলোর রায়গঞ্জ প্রতিনিধি সাজেদুল আলম প্রমুখ।
একাডেমির খেলোয়াড় সুস্মিতা রানী মাহাতো এ বছর বিষমডাঙা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি বলেন, ‘একাডেমির পরিচালককে সম্মানিত করায় আমরা গর্বিত। অতীতের ধারাবাহিকতায় আগামী দিনে নৃগোষ্ঠী প্রমীলা ফুটবল একাডেমির খেলোয়াড়রা উপজেলা ও জেলার জন্য গৌরব বয়ে আনবে বলে আমরা আশাবাদী।’
নৃগোষ্ঠী প্রমীলা ফুটবল একাডেমির সদস্য অনামিকা ওঁরাও, তিথি রানী মাহাতো ও অয়ন্ত বালা মাহাতো বর্তমানে বিকেএসপিতে পড়ালেখা করছেন। অয়ন্ত বালা মাহাতো বর্তমানে জাতীয় প্রমীলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।
রায়গঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, ‘নৃগোষ্ঠীর মেয়েদের সাফল্যের গল্প সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। তাঁদের সাহস, অধ্যবসায় ও এগিয়ে চলার মনোভাব আমাদের সবার জন্য শিক্ষণীয়। রায়গঞ্জ বন্ধুসভা সব সময় তাঁদের পাশে থাকবে।’