ক্যামব্রিয়ান বন্ধুসভার পাঠচক্রে নজরুলের কাব্যগ্রন্থ ‘সঞ্চিতা’

ক্যামব্রিয়ান বন্ধুসভার পাঠচক্রে নজরুলের কাব্যগ্রন্থ ‘সঞ্চিতা’
ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ বন্ধুসভার উদ্যোগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ ‘সঞ্চিতা’ নিয়ে পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। তরুণ পাঠকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এ সাহিত্য আসরে কবির জীবন, দর্শন ও মানবতাবাদী চেতনা নিয়েও প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।
১৮ অক্টোবর বেলা ১১টার দিকে ক্যামব্রিয়ান কলেজের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ পাঠচক্রে বন্ধুসভার ৩০ জন সদস্য ‘সঞ্চিতা’ গ্রন্থ থেকে নিজ পছন্দের কবিতা পাঠ করেন। পরে অতিথি বক্তারা নজরুলের সাহিত্য, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগান্তকারী অবদানের ওপর আলোচনা করেন।
পাঠচক্রে প্রধান অতিথি ছিলেন ক্যামব্রিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা। তিনি বলেন, ‘নজরুল ইসলাম আমাদের সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর চিন্তাধারা আজও তরুণ প্রজন্মকে মানবতার পথে উদ্বুদ্ধ করে।’
পাঠচক্রের মুখ্য আলোচক কবি ও শিক্ষক সাব্বির উদ্দিন বলেন, ‘কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার, লেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার। তবে তিনি অধিক পরিচিত কবি হিসেবে। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তিনি বিদ্রোহী কবি, প্রেমের কবি, সাম্যের কবি। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষের কথা, নারী-পুরুষ সমান অধিকারের কথা।’
পাঠ আলোচনায় আরও অংশ নেন লেখক ও নদী–গবেষক আনিসউর রহমান আনিস, কলেজের উপাধ্যক্ষ সোহেল আহমেদ, ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আশরাফুল আলম, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক তুষার চন্দ্র রায়, ক্যামব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপের সহব্যবস্থাপক আবু জাহিদ, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার উপদেষ্টা সাইদুল হাসান, বন্ধুসভার বন্ধু মোবাশ্বির হাসান, সারিকা তাবাসসুম, ক্যামব্রিয়ান ডিবেটিং ক্লাবের সাবেক সভাপতি আহাদ আল জাবির, বর্তমান সভাপতি আহনাফ তাজোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক নুসাইবা জাহান প্রমুখ।