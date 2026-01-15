কার্যক্রম

গোবিপ্রবি বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘বাংলাদেশের কালচার’

গালিবা আনতারা
গোবিপ্রবি বন্ধুসভার ভার্চ্যুয়াল পাঠচক্র।

আবুল মনসুর আহমদ রচিত ‘বাংলাদেশের কালচার’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ১৩ জানুয়ারি রাত ৯টায় ভার্চ্যুয়ালি এটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের কালচার নিয়ে আবুল মনসুর আহমদের আলোচনা মূলত ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ ও দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস ও প্রথার মাধ্যমে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বাংলার মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণ, উৎসব, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ভাষা ও সংগীত প্রায়ই ধর্ম ও ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু সব সময় ধর্মনির্ভর নয়।

ধর্ম ও কালচার আলাদা, কিন্তু সম্পর্কিত। অর্থাৎ সব ধর্মীয় প্রথা–কালচার গঠনে প্রভাব ফেলে, কিন্তু সব কালচার ধর্মীয় নয়। উদাহরণ, বাংলা নববর্ষ উৎসব (পয়লা বৈশাখ) মূলত সামাজিক ও কৃষিজীবন দিয়ে প্রভাবিত, ধর্ম নয়। দৈনন্দিন জীবনে সংস্কৃতি, অর্থাৎ মানুষ কীভাবে চা, কফি খায়, পোশাক পরিবর্তন করে, খাবারের স্বাদ নেয়—এসব ছোট অভ্যাস ও কালচারের অংশ। তিনি মনে করেন, সংস্কৃতি কখনো স্থির নয়। এটি ধীরে ধীরে বদলায়, কিন্তু ভেতরে শিকড় থেকে যায়।

ভিন্ন সময়ে কালচার পরিবর্তন। পূর্বের প্রজন্মের অভ্যাস ও বর্তমান প্রজন্মের অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য। উদাহরণ, দাদা রং চা খেতেন, বাবা দুধ মিশিয়ে দুধ চা নামকরণ করলেন। আজকের প্রজন্ম হয়তো কফি খায়। কাপটা একই, চাহিদা পরিবর্তিত।

পাঠচক্রে বন্ধুরা ‘বাংলাদেশের কালচার’ নিয়ে আলোচনা করেন—কালচার কী, সভ্যতা কী, বাংলাদেশের কালচার কেমন বা কতটা আমরা মানতে পারছি বা আমাদের সঙ্গে কতটা জড়িত।

