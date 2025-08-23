খুলনা বন্ধুসভা
‘শিক্ষিত হওয়ার থেকে বড় কাজ হলো ভালো মানুষ হওয়া’
‘শিক্ষিত হওয়ার থেকে বড় কাজ হলো ভালো মানুষ হওয়া। মানুষকে ভালোবাসতে হবে, মানুষ সবার ওপরে। দেশকে ভালবাসো, দেশের মাটিকে ভালোবাসো। তোমাদের জীবন সুন্দর হোক। প্রথম আলোকে বলব, এ ধরনের অনুষ্ঠান চলমান রাখতে।’
খুলনায় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেন খুলনা সরকারি ব্রজলাল (বিএল) কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জাফর ইমাম। ২০ আগস্ট জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় খুলনা জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১ হাজার ৭০০ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মুখর ছিল শিল্পকলা চত্বর।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম আলোর আয়োজনে কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ, ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী তুলে দেন খুলনা বন্ধুসভার বন্ধুরা।
সকাল ১০টায় মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। খুলনা বন্ধুসভার সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্যাহর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর প্রতিনিধি উত্তম মন্ডল ও খুলনা বন্ধুসভার সভাপতি অধ্যাপক কাজী মাসুদুল আলম।
অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান বলেন, ‘আমাদের সময় এ ধরনের আয়োজন ছিল না। আমাদের সময় ছিল ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন এবং থার্ড ডিভিশন। আমি অবাক হয়েছি বৃষ্টির মধ্যেও তোমরা এখানে এসে হাজির হয়েছ দেখে। তোমরা এখন প্রযুক্তির যুগে বাস করছ, প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। তোমরা দেশকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে।’
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন শিখোর প্রতিনিধি মোহাম্মদ বিন তৌহিদ। তাৎক্ষণিক ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা।
প্রথম আলোর নানা ইতিবাচক উদ্যোগ তুলে ধরে বক্তব্য দেন প্রথম আলোর আঞ্চলিক সংবাদবিষয়ক সম্পাদক তুহিন সাইফুল্লাহ। তিনি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে মিথ্যা, মুখস্থ বিদ্যা ও মাদকের বিরুদ্ধে শপথ পাঠ করান তুহিন সাইফুল্লাহ। এরপর রবি সেরা প্রতিভা রিয়েলিটি শোর রকস্টার মিঠুন রয় পরিবেশনা শুরু করেন। তাঁর গানে নেচে-গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন সবাই।
সুধীজনের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চলে বন্ধুসভার বন্ধু ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বন্ধুসভার বন্ধু স্বপ্নীল আশরাফ, ঐন্দ্রিলা রায় উর্বি ও মিতু মণ্ডল একাধিক গান ও নৃত্য পরিবেশন করে মাতিয়ে তোলেন। একপর্যায়ে মঞ্চে আসেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘চান্দা ভাই’ নামে জনপ্রিয় ফ্যামিলি এন্টারটেইনমেন্ট বিডির কনটেন্ট নির্মাতা রাকিব হাসান। তিনি শিক্ষার্থীদের জীবনমুখী স্বপ্ন দেখার তাগিদ দেন। তাঁর ‘আমার এ দলটা নেতাতে ভরা কেউ দুর্নীতি করে না’ পরিবেশনায় জমে ওঠে পুরো মিলনায়তন।
সংবর্ধনা নিতে আসা রোটারি স্কুলের আফরিন সুলতানা বলে, ‘জিপিএ-৫ যে একটা বিশেষ কিছু, প্রথম আলো বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে সামনে আরও এগিয়ে যেতে চাই। পুরো অনুষ্ঠান আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছে। মন জয় করার আয়োজন। আশা করি, ভবিষ্যতেও প্রথম আলো আমাদের পাশে থাকবে।’
অনুষ্ঠানের শেষের দিকে কুইজ বিজয়ী ১০ শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার হিসেবে বই তুলে দেন অতিথিরা। আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।
সাংগঠনিক সম্পাদক, খুলনা বন্ধুসভা