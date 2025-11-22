বন্ধুর গান প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব দেখল ১১ লক্ষাধিক দর্শক

ইউসিবি নিবেদিত ‘বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা ২০২৫’
বন্ধুর গান প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব দেখল ১১ লক্ষাধিক দর্শক
ইউসিবি নিবেদিত ‘বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা ২০২৫’-এর চূড়ান্ত পর্ব ১১ নভেম্বর প্রথম আলো ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার করা হয়। মাত্র কয়েক দিনেই অনুষ্ঠানটি দেখেছে ১১ লক্ষাধিক দর্শক। ২০ নভেম্বর সন্ধ্যায় প্রথম আলো কার্যালয়ে কেক কেটে উদ্যাপন করা হয়েছে বন্ধুসভার এই সাফল্যের মধুর মুহূর্ত।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, হেড অব কালচারাল প্রোগ্রাম কবির বকুল, হেড অব নিউ মিডিয়া ফয়সাল আহমেদ, ডেপুটি হেড অব নিউ মিডিয়া আশিক ইব্রাহিম, বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের উপদেষ্টা সাজিদ ফাতেমী, সভাপতি জাফর সাদিক ও সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিকসহ জাতীয় পর্ষদের অন্য সম্পাদক ও সদস্যরা।
গীতিকবি কবির বকুল বলেন, ‘যারা চূড়ান্ত পর্বে জায়গা পেয়েছিল, প্রত্যেকেই খুবই ভালো শিল্পী। দারুণ গান গেয়েছে, ফলাফলও খুব ভালো হয়েছে। এই আয়োজন যদি আমরা চলমান রাখি, আগামী বছরও করতে পারি, তাহলে আরও ভালো ভালো শিল্পী আমরা পাব। পাশাপাশি এবার যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে, সারা দেশে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের দিয়ে পারফর্ম করালে এই বন্ধুদের ক্যারিয়ারের জন্য ভালো হবে।’
বন্ধুসভার কাজের প্রশংসা করে প্রথম আলোর হেড অব নিউ মিডিয়া ফয়সাল আহমেদ আশা প্রকাশ করে বলেন, আয়োজনটি যাতে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর হয়।
বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক বলেন, ‘এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আমরা চেয়েছি সারা দেশে যেসব বন্ধু গান করেন, তাঁদের গান জাতীয়ভাবে প্রচারের সুযোগ করে দিতে। দেশব্যাপী শুদ্ধ সাংস্কৃতিক চর্চা ছড়িয়ে দিতে।’ এ সময় তিনি বিচারকসহ আয়োজন–সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।
গত ২৫ অক্টোবর প্রথম আলোর ডিজিটাল স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয় ইউসিবি নিবেদিত ‘বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা ২০২৫’-এর চূড়ান্ত পর্ব। এতে চ্যাম্পিয়ন হন সাভারের সরকার একান্ত ঐতিহ্য, প্রথম রানারআপ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজওয়ানুল কবির, দ্বিতীয় রানারআপ হন জামালপুর বন্ধুসভার সাদিকুর রহমান। তাঁদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক। চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেওয়া আরও সাতজনকে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা।
বেসরকারি ব্যাংক ইউসিবির পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত চূড়ান্ত পর্বে বিচারক ছিলেন শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটির সংগীত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রদীপ কুমার নন্দী, চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ-২০০৮ বিজয়ী জানিতা আহমেদ ঝিলিক এবং চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী সিঁথি সাহা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ।
প্রতিযোগিতায় মেন্টর হিসেবে ছিলেন ছায়ানট শিল্পী ও ছায়াবীথির সংগীত প্রশিক্ষক তাপসী রায়, বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. পৌলমী অদিতি ও কার্যনির্বাহী সদস্য সংগীতশিল্পী হৃদয় সৈকত। সহযোগী হিসেবে ছিলেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক অনিক সরকার ও দপ্তর সম্পাদক মেঘা খেতান। ছয় মাসব্যাপী পুরো আয়োজনে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন জাতীয় পর্ষদের সহসভাপতি মাহবুব পারভেজ।