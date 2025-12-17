মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি সৈয়দপুর বন্ধুসভার শ্রদ্ধা

মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি সৈয়দপুর বন্ধুসভার শ্রদ্ধা
মহান বিজয় দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে সৈয়দপুর বন্ধুসভা। এ উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর সকালে সৈয়দপুর কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি বিলকিস আক্তার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব, সাংগঠনিক সম্পাদক সাধনা রায়, দপ্তর সম্পাদক রাইম চৌধুরী, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তাহমিন আরিফ, কার্যনির্বাহী সদস্য শামীম আল সাজিদ, মাহির শাহরিয়ার, রেয়াংশ রায় তীর্থ, গুঞ্জন প্রমুখ।