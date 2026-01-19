কার্যক্রম

সাতক্ষীরা বন্ধুসভা

বেদেপল্লির মানুষের সঙ্গে পিঠা উৎসবের আনন্দ ভাগাভাগি

লেখা:
রাহাতুল ইসলাম
সাতক্ষীরা বন্ধুসভার উদ্যোগে বেদেপল্লির মানুষদের নিয়ে পিঠা উৎসবছবি: বন্ধুসভা

জেলা শহরের পার্শ্ববর্তী একটি বেদেপল্লিতে পিঠা উৎসব করেছে সাতক্ষীরা বন্ধুসভা। ‘জলপথের স্মৃতিতে পিঠা উৎসব’ শিরোনামে ১৭ জানুয়ারি বিকেলে পিঠার স্বাদ ভাগাভাগির পাশাপাশি পল্লির মানুষের জীবন, ইতিহাস ও স্মৃতির গল্প শোনেন বন্ধুরা।

ভিন্নধর্মী এ আয়োজনে শীতের ঐতিহ্যবাহী নানা ধরনের পিঠার পাশাপাশি নদী ও জলপথকেন্দ্রিক জীবনের গল্প, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘এই পিঠা উৎসব কেবল খাবারের আয়োজন নয়; এটি মানুষের কাছে যাওয়ার, তাঁদের গল্প শোনার এবং মানবিক বন্ধন দৃঢ় করার একটি প্রয়াস।’

ছবি: বন্ধুসভা

বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, ‘সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবন ও ইতিহাসকে সম্মান জানিয়ে এমন আয়োজন সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। সাতক্ষীরা বন্ধুসভা এ উদ্যোগের মাধ্যমে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।’

উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি রাহাতুল ইসলাম ও রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের বিল্যাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোকাররাম বিল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক করিমন নেছা, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নাইমুর রহমান, অর্থ সম্পাদক জান্নাত আলম, দপ্তর সম্পাদক হৃদিতা আজাদ, প্রচার সম্পাদক সবুজ তরফদার, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সুদিপ্ত দেবনাথ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক শারমিন আক্তার, কার্যনির্বাহী সদস্য গোলাম হোসেন, বন্ধু শারমিন আক্তার, জেবা আলম ও সজীব আহমেদসহ অন্য বন্ধুরা।

বন্ধুরা জানান, এ আয়োজন তাঁদের কাছে একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতেও এমন মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন সবাই।

সহসভাপতি, সাতক্ষীরা বন্ধুসভা

