কার্যক্রম

ডিআইইউ বন্ধুসভার পাঠচক্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সোনালী–দুঃখ’

লেখা:
সাব্বির রহমান
ডিআইইউ বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ‘সোনালী–দুঃখ’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে ডিআইইউ বন্ধুসভা। সম্প্রতি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

ডিআইইউ বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসর।

পাঠচক্রে বন্ধুরা বইটির গল্প, চরিত্র, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মানবিক অনুভূতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সবাই তাঁদের নিজ নিজ অনুভূতি ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেন।

বন্ধুরা জানান, ভবিষ্যতেও নিয়মিত এ ধরনের পাঠচক্র আয়োজন করা হবে, যাতে তরুণদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, ডিআইইউ বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন