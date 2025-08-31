পরিবেশ রক্ষায় মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার সবুজ যাত্রা

পরিবেশ রক্ষায় মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার সবুজ যাত্রা
‘আজকের একটি চারা আগামী দিনের ছায়া’ স্লোগানে বৃক্ষরোপণ করেছে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা। ২৮ আগস্ট সকালে জৈন্তা উপজেলার ঘাটেরচটি এলাকায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
রোপিত চারাগুলোর মধ্যে ছিল আম, লিচু, কাঁঠাল, রেইনট্রি, সেগুন, কদম, অর্জুনসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের ২০৩টি চারা। বন্ধুরা জানান, কেবল চারা রোপণই নয়, প্রতিটি গাছকে যত্নসহকারে বড় করে তোলার দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করেছেন। স্থানীয় শিক্ষার্থী ও এলাকার তরুণদেরও পরিচর্যায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা এ আয়োজনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, পরিবেশ রক্ষার এ মহতী উদ্যোগ এলাকার মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে বন্ধুসভার এই কার্যক্রম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও নির্মল পরিবেশ নিশ্চিত করবে।
কর্মসূচিতে বন্ধুসভার সদস্যদের সঙ্গে কলেজের শিক্ষার্থী, স্থানীয় তরুণ-যুবক ও এলাকাবাসী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা প্রতিশ্রুতি দেন, আগামী দিনে আরও বৃহৎ পরিসরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে এবং নিয়মিতভাবে রোপিত গাছগুলোর পরিচর্যা করা হবে।
এর আগে কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে ‘বৃক্ষরোপণ পূর্বপ্রস্তুতি ও পরিচর্যা’ শিরোনামে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের মধ্যে বৃক্ষ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে গাছের যত্ন বিষয়ে আলোচনা করেন বন্ধুরা। সিলেট নগরীর চৌহাট্টা এলাকার একটি নার্সারিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাংগঠনিক সম্পাদক, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা