পানির তৃষ্ণা নিবারণে পরিশোধন ফিল্টার উপহার

লেখা:
হাসিন ইসরাক
ডিআইইউ বন্ধুসভার উদ্যোগে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস প্রাঙ্গনে পানি পরিশোধন ফিল্টার উপহারছবি: বন্ধুসভা

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রতিদিন হাজারো শিক্ষার্থী আসা–যাওয়া করেন। অনেকেই রিকশায় করে আসেন। ক্যাম্পাসের গেটে শিক্ষার্থীদের নামিয়ে দিয়েই দাঁড়িয়ে থাকেন রিকশাওয়ালারা। তীব্র গরমে রোদে পুড়ে গায়ের রং কালচে হয়ে যায়, ঘামে ভিজে যায় জামা।

পানির তৃষ্ণা পেলেও ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই বলে তৃষ্ণা নিবারণের সুযোগও পান না। গেটের পাশে কেবল একটি দোকান রয়েছে। এক হাত হারানো চা বিক্রেতা বিল্লাল মিয়ার সেই দোকানেও নেই খাওয়ার পানির ব্যবস্থা।

ডিআইইউ বন্ধুসভার উদ্যোগে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস প্রাঙ্গনে পানি পরিশোধন ফিল্টার উপহার।

এমন পরিস্থিতিতে ২২ অক্টোবর, ডিআইইউ বন্ধুসভার উদ্যোগে বিল্লাল মিয়াকে একটি পানি পরিশোধন ফিল্টার উপহার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সারা বছর বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে একজন কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থাও করা হয়। সব ব্যয়ভার বহন করবে ডিআইইউ বন্ধুসভা। এখান থেকে বিনা মূল্যে সুপেয় পানি নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারবেন যে কেউ।

প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে মানবিক এই উদ্যোগ করেন বন্ধুরা। তাঁরা বলেন, এ উদ্যোগ সহমর্মিতা ও মানবিকতার বার্তা ছড়িয়ে দেবে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিআইইউ বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও সদস্যরা।

বন্ধু, ডিআইইউ বন্ধুসভা

