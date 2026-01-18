কার্যক্রম

নোয়াখালী বন্ধুসভার উদ্যোগে শিশুশিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বই উপহারছবি: বন্ধুসভা

নতুন বই নতুন স্বপ্ন দেখায়। ছোট–বড় সবাই নতুন বইয়ের ঘ্রাণে মুগ্ধ হয়ে যায়। নতুন বইয়ের এই আনন্দ ও খুশি ছড়িয়ে দিতে শিশুদের বই উপহার দিয়েছে নোয়াখালী বন্ধুসভা। ‘একটি বর্ণ, একটি স্বপ্ন’ শিরোনামে ১৩ জানুয়ারি বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বই উপহার দেওয়া হয়।

এদিন ৪০ শিশুর হাতে ৪০ সেট বই তুলে দেন বন্ধুরা। প্রতিটি সেটে ছিল বাংলা ও ইংরেজি ছড়া, বর্ণমালা লেখা ও শেখা, আরবি, বিভিন্ন গল্পের বইসহ ১১টি করে বই।

উপহার পেয়ে শিশুদের পাশাপাশি খুশি হন অভিভাবকেরাও। চার বছর বয়সী হামিমের মা সেলিনা খাতুন বলেন, ‘আন্নেগো বইগুলান পাই আর হোলাডা দেহেন কী খুশি! হোলার আনন্দে আর ও খুশি লাগের। আন্নেগোরে ধন্যবাদ।’

রাজগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খালেদা ইয়াসমিন বলেন, ‘মানুষ কখনো কখনো জেনে বা না জেনে অনেক বড় মহৎ কাজ করে ফেলে। ঠিক তেমনি বন্ধুসভার বন্ধুরা একটি মহৎ কাজ করেছে। নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিতে এমন উদ্যোগ সবারই উপকার করবে।’

নোয়াখালী বন্ধুসভার উদ্যোগে শিশুশিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বই উপহার।

নোয়াখালী বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক সানি তামজীদ বলেন, নোয়াখালী বন্ধুসভা সব সময় ব্যতিক্রম ধারার আয়োজন করে থাকে। ‘একটি বর্ণ, একটি স্বপ্ন’ তেমনই একটি উদ্যোগ। এর মাধ্যমে শিশুরা পাবে জীবন গড়ার প্রথম হাতিয়ার বই। এগিয়ে যাবে নতুন প্রজন্ম, এগিয়ে যাবে বিশ্ব।

দপ্তর সম্পাদক জুনাইন কাউসার বলেন, ‘যেদিন প্রথম বই হাতে নিয়েছি, সেদিন মনে কেমন অনুভূতি হয়েছিল জানা নেই। কিন্তু এই আয়োজনে এসে অনুভূত হচ্ছে, আমিও হয়তো সেদিন এমনই আনন্দিত হয়েছিলাম।’

এর আগে রাজগঞ্জে রেললাইনের পাশে পথশিশুদের মধ্যে বই উপহার দেন বন্ধুরা। বন্ধুসভার এই আয়োজনে স্থানীয়ভাবে সহযোগিতা করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন টিম অব ভলান্টিয়ার। সংগঠনটির সাংগঠনিক সম্পাদক আরেফিন হোসেন বলেন, ‘বই উপহার দিয়ে শিশুর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা বন্ধুদের প্রতি। আশা করব, এই ধারাবাহিকতা সব সময় বজায় থাকবে।’

