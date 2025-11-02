দিনাজপুর বন্ধুসভা
সৃজনশীল প্রযুক্তিতে দক্ষ হতে হবে
বন্ধুদের প্রযুক্তিগত সৃজনশীলতা ও ক্যারিয়ার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ ওয়েবিনার ‘ক্রিয়েটিভ সেক্টর অ্যাজ ক্যারিয়ার’ আয়োজন করেছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। গত ৩১ অক্টোবর রাত সাড়ে আটটায় ভার্চ্যুয়ালি এটি অনুষ্ঠিত হয়।
উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রথম আলো দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম বলেন, আজকের তরুণেরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে। তাই শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে এগোনো নয়, হতে হবে সৃজনশীল প্রযুক্তিতে দক্ষ।
ওয়েবিনারে মূল বক্তা ছিলেন প্রাইম ডিভিশন কোম্পানির ভিজ্যুয়ালাইজার সাজেদুর রহমান। তিনি বলেন, ডিজিটাল যুগে শুধু ডিগ্রি নয়, প্রয়োজন সময়োপযোগী দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্ববোধ। তরুণদের প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা রক্ষা, আত্ম–উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানভিত্তিক চিন্তাশক্তি বিকাশে গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।
ওয়েবিনার সঞ্চালনা করেন দিনাজপুর বন্ধুসভার সভাপতি শবনম মুস্তারিন। তিনি কর্মশালার বিভিন্ন ধাপ পরিচালনা করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য তুলে ধরেন। কর্মশালায় অংশ নেন বন্ধুসভার ৫০ সদস্য।
অংশগ্রহণকারীরা জানান, কর্মশালাটি তাঁদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে। শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে বন্ধুরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ফ্রিল্যান্সিং, ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিং ও ডিজিটাল সুযোগ ব্যবহারের ব্যাপারে জানতে চান। বক্তা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন।
সভাপতি শবনম মুস্তারিন বলেন, বন্ধুদের সময়োপযোগী ইতিবাচক ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে আগামী দিনগুলোয়ও এ ধরনের কর্মশালা আয়োজন করা হবে।
সাংগঠনিক সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা