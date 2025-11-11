দিনাজপুর বন্ধুসভা
প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ক্রোড়পত্র নিয়ে পাঠচক্র
প্রথম আলো পত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র নিয়ে পাঠচক্র করেছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৯ নভেম্বর প্রথম আলো দিনাজপুর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৪ থেকে ৭ নভেম্বরে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। যেখানে বিশেষ ব্যক্তিদের লেখা ছাপা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কর্মরত জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা ‘স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য: প্রদীপের নিচে অন্ধকার’ শিরোনামে স্বাস্থ্য খাতের বৈষম্য ও জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত নিয়ে লিখেছেন।
পাঠচক্রে স্বাস্থ্যসূচকের ধারাবাহিক উন্নতি, গর্ভকালীন সেবা মানসম্মত করা, বয়ঃসন্ধি ও তারুণ্যের শুরুতে ছেলেমেয়েদের শরীর ও মনের বিশেষ সমস্যা মোকাবিলার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরি এবং স্বাস্থ্য খাতে যে মৌলিক পরিবর্তন দরকার, তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়।
‘তারুণ্যের সংহতি: বন্ধুসভা’ শিরোনামে বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিকের বিশেষ লেখা পাঠ করা হয়।
‘যদি জেঁকে বসে কভু তিমির কালো
জেনে রেখো তবে,
বন্ধুরা আছে, জ্বালাতে দীপ্ত আলো।’
বন্ধুসভা, বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, জুলাই গণ–অভ্যুত্থান, ঈদে সহমর্মিতা ও আত্মোন্নয়ন নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। বৈষম্যের অন্দরে, তারুণ্যের দিগন্ত, আলোর গল্প ও বৈষম্য পেরিয়ে শিরোনামে আরও বেশ কয়েকটি ক্রোড়পত্র নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়।
পাঠচক্র শেষে প্রথম আলো দিনাজপুরের প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম বলেন, ‘বিশেষ কোনো দিবস উপলক্ষে অনেকগুলো চিন্তার সম্মিলন ঘটিয়ে এবং সেটি প্রকাশ করে পাঠকের পড়ার উপযোগী করে তোলাই হচ্ছে ক্রোড়পত্র। প্রথম আলোর ২৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ ব্যক্তিরা বিশেষ কিছু লিখেছেন এই ক্রোড়পত্রে। যে বা যারা এই ক্রোড়পত্র পাঠ করবে, সে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারবে।’
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শবনম মুস্তারিন, সহসভাপতি দীপু রায়, সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চন্দ্র অধিকারী, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব চন্দ্র রায়, দপ্তর সম্পাদক আল-আবিক উৎস, বইমেলা সম্পাদক কৃষ্ণপদ বর্মন, বন্ধু বিরোশ রায়, ছাবেকুন নাহার, দেব রায়, শ্রাবণ আসিফসহ অন্য বন্ধুরা।
বন্ধু, দিনাজপুর বন্ধুসভা