পটিয়া বন্ধুসভা
‘বৃক্ষরোপণ মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম মহৎ কাজ’
চট্টগ্রামের পটিয়ার দক্ষিণ গোবিন্দারখীল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙিনা ১৪ আগস্ট বিকেলে পরিণত হয় সবুজের উচ্ছ্বাসে ভরা এক উৎসবমুখর প্রান্তরে। পটিয়া বন্ধুসভার উদ্যোগে উপদেষ্টা ও সদস্যদের অর্থায়নে বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে চারা গাছ বিতরণ করা হয়।
এ ছাড়া কিছু চারা গাছ বিদ্যালয় চত্বরে রোপণ করেন বন্ধুরা। গাছের মধ্যে ছিল পেয়ারা, আমলকী, বেল, জলপাই, লেবু, কাঁঠাল, নিম ও পাতাবাহারসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা।
প্রথম আলোর পটিয়া প্রতিনিধি আবদুর রাজ্জাক বলেন, ‘বৃক্ষরোপণ মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম মহৎ কাজ। গাছ আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন সরবরাহ করে, দূষিত বায়ুকে শুদ্ধ করে ও প্রকৃতির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।’
দক্ষিণ গোবিন্দারখীল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ বলেন, ‘গাছ শুধু পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না, বরং পাখি, প্রাণী ও অসংখ্য জীববৈচিত্র্যের আশ্রয়স্থল হিসেবেও কাজ করে। পটিয়া বন্ধুসভার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ, এই চারা পেয়ে শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, আমরাও উপকৃত হয়েছি।’
বিদ্যালয় পরিচালনা (অ্যাডহক) কমিটির সদস্য মোহাম্মদ দিদারুল আলম বলেন, ‘একটি গাছ রোপণ মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ছায়া, ফুল, ফল ও নিরাপদ পরিবেশের উপহার রেখে যাওয়া।’
বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আইরিন সুলতানা জানান, যে শিক্ষার্থী গাছ সঠিকভাবে রোপণ ও যত্ন নিতে পারবে, তাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন পটিয়া বন্ধুসভার বন্ধু সাইদ হোসেন, মাহবুবা ইসলাম, হুমাইরা জান্নাত, সাইফুর রহমান, মো. রাশেদুল্লাহ, তানাস চৌধুরী, মিফতাহুল জান্নাতসহ অনেকে।
সাধারণ সম্পাদক, পটিয়া বন্ধুসভা