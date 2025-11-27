কার্যক্রম

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা

‘স্পেনের কান্না’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর

লেখা:
সামিয়া আহমেদ
পাঠচক্র শেষে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুরাছবি: বন্ধুসভা

মুফতি তাকি উসমানির ভ্রমণকাহিনি ‘স্পেনের কান্না’ বই নিয়ে পাঠচক্র করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ২৩ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন কাজী মোহাম্মদ হানিফ।

বইটি স্পেনে মুসলিমদের ৮০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল শাসন ও তাদের করুণ পতনের মর্মস্পর্শী ইতিহাসকে তুলে ধরে। পাঠচক্রে আলোচকেরা আন্দালুসের সেই সোনালি সভ্যতার উত্থান ও পতনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করেন। আলোচকেরা বলেন, মুফতি তাকি উসমানির এই ভ্রমণকাহিনি কেবল একটি ইতিহাস নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর জন্য এক আক্ষেপ ও শিক্ষণীয় দলিল।

আলোচনায় কর্ডোভা, গ্রানাডা ও আলহামরা প্রাসাদের মতো ঐতিহাসিক স্থানগুলোয় মুসলিম সভ্যতার যে ছাপ আজও বিদ্যমান, তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়।

সভাপতি নয়ন আহমেদ বলেন, ‘“স্পেনের কান্না” আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়। ঐক্যের অভাব ও জাগতিক মোহের কারণে একটি উন্নত সভ্যতা কীভাবে বিলীন হয়ে যেতে পারে, তার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ এই ইতিহাস। এই ভ্রমণকাহিনিতে আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে মুসলিম স্পেন বা উন্দুলুসিয়ার কিছু ধ্বংসস্তূপ স্বচক্ষে দেখা ও একজন সচেতন মুসলমানের অন্তরে তার প্রতিক্রিয়ার হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে।’

সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম বলেন, স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করা হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে। স্পেনের মতোই ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চলের তুর্কি মুসলমানদের সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাসও আজ প্রায় বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেছে।

পাঠচক্র শেষে অংশগ্রহণকারীরা বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও আজকের সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁরা এ ধরনের জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা নিয়মিত আয়োজনের ওপর জোর দেন।

পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকি, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সুমাইয়া নুর, অর্থ সম্পাদক ইয়াসিন ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক ইমরান নাজিরসহ অন্য বন্ধুরা।

পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা

