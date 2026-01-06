অতীতের ধারাবাহিকতায় আরও ভালো কাজ করতে চান বন্ধুরা

ফেনী বন্ধুসভা
অতীতের ধারাবাহিকতায় আরও ভালো কাজ করতে চান বন্ধুরা
ফেনী বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-এর পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ জানুয়ারি বিকেলে শহরের মিজান রোডের একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিদায়ী সভাপতি জান্নাত আক্তারের সভাপতিত্বে ও প্রথম আলোর ফেনী প্রতিনিধি নাজমুল হক শামীমের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন ফেনী বন্ধুসভার উপদেষ্টা ব্যবসায়ী শেখ নুর উদ্দিন চৌধুরী, উপদেষ্টা সাংস্কৃতিক সংগঠক কাজী ইকবাল আহমেদ, উপদেষ্টা লেখক নুরুল আমিন হৃদয় প্রমুখ।
শেখ নুর উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকার পাঠক সংগঠন বন্ধুসভা দীর্ঘদিন ধরে ফেনীতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড করে চলেছে। এই ধারাবাহিকতায় নতুন কমিটি আগামীতে আরও ভালো কাজ করবে, সেই প্রত্যাশা করছি।’
কাজী ইকবাল আহমেদ বলেন, ‘তরুণ-যুবকেরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হলে সমাজ থেকে বিভিন্ন অবক্ষয় দূর হবে। প্রথম আলো বন্ধুসভা তেমনি একটি সংগঠন, যেখানে কাজ করে নিজেকে বিকশিত করা যায়।’
নুরুল আমিন হৃদয় বলেন, ‘বন্ধুসভার জন্মলগ্ন থেকে জড়িত রয়েছি। বন্ধুসভা যারা করে, তারা কখনো মন্দ কাজ করতে পারে না। সামাজিক সংগঠন হিসেবে বন্ধুসভা একটি দেশবরেণ্য সংগঠন।’
নাজমুল হক শামীম বলেন, প্রতিবছর প্রথম আলো নির্ধারিত অনেকগুলো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে বন্ধুসভা। গণিত অলিম্পিয়াড, জিপিএ ৫ সংবর্ধনা, শিক্ষক সম্মাননা, শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদে নতুন রঙিন জামা বিতরণ, পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে একটি ভালো কাজ, মাসিক পাঠচক্রসহ নানা কার্যক্রমের সঙ্গে বন্ধুসভা জড়িত। অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নতুন কমিটি ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো কাজ করবে।
সভায় মোহাম্মদ ইব্রাহীমকে সভাপতি ও দিপংকর রায় চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট ফেনী বন্ধুসভার কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহসভাপতি আমিনুল ইসলাম ও দেলোয়ার হোসেন; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম ও তন্ময় নাথ; সাংগঠনিক সম্পাদক নুর উদ্দিন ভূঁঞা, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক আব্দুল হান্নান, দপ্তর সম্পাদক হারাধন নন্দী, প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক কিশোর চক্রবর্তী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাইসা ফারুক, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক অনামিকা আফরিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাসিম আনোয়ার, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক অর্নব রায় চৌধুরী, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জিহাদ বিন কামরুল, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক আবুল হাসান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক স্বাক্ষর চক্রবর্তী, ম্যাগাজিন সম্পাদক আনুষ্কা নন্দি, বইমেলা সম্পাদক জাঈমা ইসলাম, কার্যনির্বাহী সদস্য জান্নাত আক্তার, মনিকা রায় ও লোকমান চৌধুরী।
সহসভাপতি, ফেনী বন্ধুসভা