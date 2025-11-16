২৭ বছরে নতুন স্বপ্নের অগ্রযাত্রায় খুলনা বন্ধুসভা

২৭ বছরে নতুন স্বপ্নের অগ্রযাত্রায় খুলনা বন্ধুসভা
প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম বর্ষপূর্তি উদ্যাপন করেছে খুলনা বন্ধুসভা। এ উপলক্ষে ১৪ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো খুলনা অফিসে কেক কাটা হয়। এ সময় বন্ধুরা বন্ধুসভা নিয়ে তাঁদের ভালোলাগার কথা, কেন বন্ধুসভা করেন জানান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।
বন্ধু আবু বক্কর বলেন, ‘ভালো কাজের জন্য বন্ধুসভার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। মানুষ হিসেবে ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে সবাই একত্র হয়ে একে অপরের পাশে থাকেন বন্ধুরা। প্রথম আলো বন্ধুসভা সেই দিক থেকে এগিয়ে আছে।’
সাংস্কৃতিক সম্পাদক দিপু রায় বলেন, ‘অনার্সে পড়াকালে প্রথম আলো পত্রিকায় বন্ধুসভার পাতা পড়া। সেখান থেকে ভালোলাগা, ১৯৯৮ সাল থেকে এই ভালো লাগা শুরু। এ যাত্রা অব্যাহত থাকবে। স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখাব।’
আনন্দ ভালোলাগায় আরও দ্বিগুণ মাত্রা যোগ করে বন্ধুদের গান ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশনা। সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারজানা যুথি।
সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্ল্যাহ বলেন, প্রথম আলোর সব ভালো কাজ বন্ধুসভার বন্ধুরা করে থাকেন। শত ব্যস্ততার মধ্যে বন্ধুরা সময় বের করে বন্ধুসভায় আসেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আসফিক আহমেদ সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক রাহমাতুল্লাহ, কার্যনির্বাহী সদস্য হাফিজুর রহমান, অর্থ সম্পাদক ইমন মিয়া, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জুই আক্তার, বন্ধু লিমা আক্তার, হাসিবুর রহমান, মিতা মাহমুদ, দীপ মন্ডল, মো. সুমন, খোশ নসিব, শ্রাবন্তি কুন্ড, সালমান আহমেদ, ফারিয়া ঝিলাম, আয়েশা সিদ্দিকা, শামীমা আক্তার, আভরুজ জামানসহ অন্য বন্ধুরা।