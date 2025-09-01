প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত পত্রিকা পড়াও গুরুত্বপূর্ণ

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো খেলার খবর। এতে দেশ-বিদেশের খেলার সাম্প্রতিক ফলাফল, খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স, প্রতিযোগিতার বিশ্লেষণ এবং খেলাধুলার উন্নয়নবিষয়ক নানা তথ্য উপস্থাপিত হয়। এই বিভাগে প্রকাশিত তথ্য ও উপাত্ত পাঠকদের মধ্যে ক্রীড়াচেতনা জাগ্রত করে এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়।
গত ২১ থেকে ২৭ আগস্টের এক সপ্তাহের প্রথম আলোর খেলার খবর নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা। ২৭ আগস্ট বিকেলে নগরীর প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুলের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের সঞ্চালনায় শুরুতে বন্ধুরা নিজ নিজ পরিচয় দেন। আলোচনায় অংশ নেন সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তাওমান জাহান, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক তানবীরুল সানি, বন্ধু সাদিয়া অর্পি, বোরহান উদ্দিন, অনিক দাশসহ অন্য বন্ধুরা।
বন্ধুরা বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত পত্রিকা পড়াও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম আলো দেশপ্রেমিক হতে শিক্ষা দেয়। প্রথম আলোর সংবাদের তথ্য, সত্যতা, জনপ্রিয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম বেশি। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলাসহ বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান অর্জনে প্রত্যেক বন্ধুর প্রথম আলোর মতো সংবাদপত্র পড়া অত্যাবশ্যকীয়।
পাঠচক্র শেষে সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সার্বিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান।
সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা