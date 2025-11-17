সাতক্ষীরা বন্ধুসভা
তারুণ্যের সৃজনশীলতার পথ আরও বিস্তৃত করছে বন্ধুসভা
দেশের তরুণদের সৃজনশীলতা বিকাশের অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রথম আলো বন্ধুসভা দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে কাজ করছে। প্রযুক্তিনির্ভর এ যুগে তরুণদের চিন্তাশক্তি, মূল্যবোধ, মানবিকতা ও নেতৃত্বগুণ গড়ে তোলায় বন্ধুসভার ভূমিকা আরও বিস্তৃত হয়েছে।
সাতক্ষীরায় প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ আশেক-ই এলাহি। ১৫ নভেম্বর রাতে শহরের গোলপাতা রেস্টুরেন্টে কেক কেটে এই উদ্যাপন করা হয়। এতে বন্ধুসভার বন্ধুদের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার সুধীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।
অধ্যক্ষ আশেক-ই এলাহি বলেন, ‘২৭ বছরের দীর্ঘ পথচলায় বন্ধুসভা প্রমাণ করেছে, তরুণেরা চাইলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। সামাজিক–সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, পাঠচক্র, লেখালেখি ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বন্ধুসভার সদস্যরা তাদের অন্তর্নিহিত প্রতিভাকে জাগ্রত করছে। ভবিষ্যতেও এই গতিশীলতা তরুণদের আলোকিত পথে নেতৃত্ব দেবে।’
সাতক্ষীরার সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি চিন্তা, সৃজনশীলতা আর মানবিকতার পাঠশালা। নতুন প্রজন্মকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’
প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক কল্যাণ ব্যানার্জী বলেন, ‘বন্ধুসভার পথচলা শুরু হয়েছিল তরুণদের সৃজনশীল চর্চার প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে। আজ তা দেশের সবচেয়ে বড় ও সক্রিয় তরুণ প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে, যা আমাদের গর্বিত করে।’
কুশল বিনিময় ও আলাপচারিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাতক্ষীরা বন্ধুসভার বন্ধু শিরিনা আক্তারের সুরেলা গান অনুষ্ঠানে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা কবি স ম তুহিন, দৈনিক মানবজমিনের সাতক্ষীরা প্রতিনিধি বিপ্লব হোসেন, সাতক্ষীরা বন্ধুসভার সাবেক সহসভাপতি রাহাতুল ইসলাম, হোসেন আলী, মলয় কান্তি মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের বিল্যাহ, দপ্তর সম্পাদক নাঈমুর রহমান, বইমেলা সম্পাদক জান্নাত আলম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রিদয় মণ্ডল, বন্ধু হৃদিতা আজাদ, করিমুন্নেসা শান্তা, সুদীপ্ত দেবনাথ, শাওন হোসাইন, ইফতে জামিল, ইমতে জামিল, সিফাত হোসেন ও শাশ্বত পার্থিব।