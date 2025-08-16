কাব্যগ্রন্থ ‘মাটির কাব্য’ নিয়ে দিনাজপুর বন্ধুসভার পাঠচক্র

কাব্যগ্রন্থ ‘মাটির কাব্য’ নিয়ে দিনাজপুর বন্ধুসভার পাঠচক্র
দিনাজপুরের রিকশাচালক মজেল উদ্দিন। স্থানীয়ভাবে পরিচিত একজন কবি হিসেবে। বয়স ৫১। প্রায় ২৩ বছর ধরে কবিতার সঙ্গে জড়িত আছেন। দিনে রিকশা চালান, আর অবসরে মনের মধ্যে যা উপলব্ধি করেন কাগজে লেখেন। প্রায় এক হাজার কবিতা ও গান লিখেছেন তিনি। যার এক-তৃতীয়াংশই মুখস্থ তাঁর। তাঁর লেখা প্রতিটি কবিতা ২ থেকে ১০ লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কবিতার লাইনগুলো মাটির মতো সরল, যেন জীবনের প্রতিদিনের গল্প ফুটিয়ে তুলেছেন।
সম্প্রতি মজেল উদ্দিনের লেখাগুলো থেকে বাছাই করা ৭২টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে কাব্যগ্রন্থ মাটির কাব্য। বইটি নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ১১ আগস্ট রাতে অনলাইন গুগল মিট অ্যাপে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
কাব্যগ্রন্থে স্থান পাওয়া কবিতাগুলো কবির রোজকার অলিগলি ও নিজস্ব আত্মোপলব্ধি থেকে লেখা। কবিতার পরতে পরতে কবির নিজস্ব না–বলা কথাগুলোই ফুটে উঠছে। দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্রভাষ্য, জীবনের কথা ও অনুভূতি মাটির কাব্যের মোড়কে জড়ানো। মাটির মানুষ মজেল উদ্দিনের এই কাব্য মনে করিয়ে দেয়, শিল্পী হতে হলে নাম নয়, লাগে অনুভব ও গভীর মন।
পাঠচক্র সঞ্চালনা করেন বন্ধু আরিয়ানা চৌধুরী। পাঠচক্র শেষে বন্ধু শাহরিয়ার কবির বলেন, ‘কবিতাগুলো সুন্দর, যেন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শবনম মুস্তারিন, সহসভাপতি দীপু রায়, সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চন্দ্র অধিকারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সিংহ, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব রায়, প্রশিক্ষণ সম্পাদক বিরোশ রায়, দপ্তর সম্পাদক আল আবিক, বন্ধু রাকিক, সাদিয়া, শাহরিয়ার কবিরসহ অন্য বন্ধুরা।
বইমেলা সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা