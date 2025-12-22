বিজয় দিবসে নোয়াখালী বন্ধুসভার শ্রদ্ধা নিবেদন

বিজয় দিবসে নোয়াখালী বন্ধুসভার শ্রদ্ধা নিবেদন
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে নোয়াখালী বন্ধুসভা। ১৬ ডিসেম্বর সকালে জেলা শহরের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
এ সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বন্ধুরা দেশপ্রেম, স্বাধীনতার আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, নোয়াখালী বন্ধুসভা।