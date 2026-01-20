কাতার বন্ধুসভার নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক
কাতার বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-এর অভিষেক উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি কাতারের ঐতিহ্যবাহী কাতারা কালচারাল ভিলেজে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।
প্রথম পর্বে কাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরির চেয়ারম্যান ও দেশটির সাবেক মন্ত্রী ড. হামাদ বিন আবদুল আজিজ আল কাওয়ারি রচিত এবং কাতার বন্ধুসভার উপদেষ্টা তামিম রায়হান অনূদিত গ্রন্থ ‘বৈরিতা নয়, বন্ধুত্ব’-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
কাতার বন্ধুসভার পক্ষ থেকে গ্রন্থটির লেখক ড. হামাদ বিন আবদুল আজিজ আল কাওয়ারিকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হযরত আলী খান।
দ্বিতীয় পর্বে কাতার বন্ধুসভা ২০২৬ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের পরিচিত করানো হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হযরত আলী খান নবগঠিত কমিটির সদস্যদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জ্ঞাপন করেন। পরে ২০২৪ ও ২০২৫ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির সেরা বন্ধু ও বিদায়ী সভাপতির হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। নবনির্বাচিত সভাপতি শাকিল আহমেদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বিদায়ী সভাপতি বুরহান উদ্দিন।
বন্ধুরা বলেন, সাহিত্য ও শিল্পচর্চা, মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সার্বিক কল্যাণে কাতার বন্ধুসভা ভবিষ্যতেও কার্যক্রম আরও বেগবান ও সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবে।
