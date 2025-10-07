শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া কর্মসূচির পর্যালোচনা ও আসন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। ৬ অক্টোবর বিকেলে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি সেন্টারে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকের শুরুতেই বিগত দিনে সমাপ্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, কর্মশালা সপ্তাহ ভার্সন–১ ও অন্যান্য কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। এ ছাড়া আসন্ন ‘নেক্সট মুভ কার্নিভ্যাল ২০২৫’ সুন্দরভাবে আয়োজনের জন্য কমিটি গঠন করা ও দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়। আগামী দিনে এ ধরনের কর্মসূচি আরও সুন্দরভাবে ও বড় আকারে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব ও মতামত দেন বন্ধুরা।
বৈঠকে প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ সময় ভালো কাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত দেন বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক নুর হাসনাত বলেন, ‘আমরা এ বছর কিছু ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করার চেষ্টা করছি। আগামী দিনে আমরা আরও সুন্দর সুন্দর কাজ বন্ধুসভাকে উপহার দিতে পারব।’
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু শাফিনুর ইসলাম, শাকিল হাসান, জনি জান্নাত, তাওহীদুল ইসলাম, জান্নাতুল হীরা, মৃদুল রাজবংশী, আলামিন ইসলাম ও মোস্তাকিম বিল্লাহ।