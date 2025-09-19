মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক নিয়ে পাঠচক্র

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক নিয়ে পাঠচক্র
মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকটি ১৮৬০ সালে রচিত হয়। প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। এর মূল কাহিনি উইলিয়াম টডের ‘রাজস্থান’ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। যেখানে রাজস্থান অঞ্চলের মেওয়াড় ও মারওয়ার রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও তার ফলে রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর আত্মত্যাগের করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।
নাটকটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে পরিচিত। ১৫ সেপ্টেম্বর বইটি নিয়ে পাঠচক্র করে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্র সঞ্চালনা এবং আলোচনা করেন পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক ইয়ারমিন আক্তার।