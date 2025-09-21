ঝিনাইদহ বন্ধুসভার পাঠচক্র ও বন্ধু মিলনমেলা
ঝিনাইদহ শহরের কাছাকাছি গোপীনাথপুর বাঁওড়ে ঝিনাইদহ বন্ধুসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো পাঠচক্র ও বন্ধু মিলনমেলা। নতুন, সাবেক ও বর্তমান উপদেষ্টা, শুভাকাঙ্ক্ষীসহ অর্ধশতাধিক বন্ধু অংশ নেন এ আয়োজনে।
জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর পরিচয়পর্ব শেষে বন্ধুসভা সম্পর্কে আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদিন আহম্মেদ ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জিসান আহম্মেদ। পরে স্বাস্থ্য ও ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক সুমন আহম্মেদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় খেলাধুলা। এতে ছেলেদের বল নিক্ষেপ, মেয়েদের বালিশবদল ও গানের কলি খেলা ছিল উল্লেখযোগ্য।
নামাজের বিরতির পর আহ্বায়কের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয় মূল আয়োজন পাঠচক্র। ‘পাঠচক্রই জ্ঞান, মিলন মেলায় প্রাণ’ স্লোগানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘পোস্ট মাস্টার’ নিয়ে পাঠচক্র হয়।
পাঠচক্র শেষে সাংগঠনিক আড্ডা, মধ্যাহ্নভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। গান ও কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে প্রাণের সঞ্চার করেন শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু ও উপদেষ্টারা।
শেষে খেলায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সভাপতি সমাপনী বক্তব্যে সবাইকে বন্ধুসভার সঙ্গে যুক্ত থাকার আহ্বান জানান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
অর্থসম্পাদক, ঝিনাইদহ বন্ধুসভা