জাককানইবি বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘শেষের কবিতা’
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে জাককানইবি বন্ধুসভা। ১২ আগস্ট জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
উপন্যাসটি কেবল একটি প্রেমকাহিনি নয়, এটি প্রেম ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমারেখা, সামাজিক রীতি ও ব্যক্তিগত দর্শনের সংঘাতের এক চমৎকার চিত্রণ। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখিয়েছেন, সব প্রেমের পরিণতি বিয়ে নয়; কিছু প্রেম শেষ হয় পরিণতির আগেই, কিন্তু থেকে যায় এক অনন্ত আবেগ ও সুন্দর স্মৃতি হিসেবে।
পাঠচক্রে শিক্ষার্থীরা উপন্যাসের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। নিয়মিত পাঠচক্র বন্ধুদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে সহায়ক এবং মননে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশাবাদী তাঁরা।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন জাককানইবি বন্ধুসভার সভাপতি আকিব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক উমি সিদ্দিক, সাংগঠনিক সম্পাদক পিয়াল সাহা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসানসহ অন্য বন্ধুরা।