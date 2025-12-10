দিনাজপুর বন্ধুসভা
‘বন্ধুসভার বন্ধুরা সব সময় ভালো কাজ করে’
২০২৫ কার্যনির্বাহী কমিটির বার্ষিক সভা করেছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ৯ ডিসেম্বর বিকেলে প্রথম আলো দিনাজপুর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া সভায় জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ এবং বিগত বছরে বন্ধুসভার প্রয়াত সদস্যদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সভাপতি শবনম মুস্তারিন। তিনি সহকর্মী বন্ধু ও উপদেষ্টাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চন্দ্র অধিকারী বন্ধুসভার সারা বছরের কার্যক্রম, বিভিন্ন কর্মসূচি ও পাঠচক্রের বিস্তারিত তুলে ধরে বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি প্রথম আলো বন্ধুসভা এবং সাবেক গুণী বন্ধুদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মুনিরা শাহানাজ চৌধুরী বলেন, বন্ধুসভার সদস্যরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বছরে কমপক্ষে ১০টি বই পড়ছেন। আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে বন্ধুসভার সদস্যরা সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও দিনাজপুর জিলা স্কুলের শিক্ষক শাহজাহান সাজু বলেন, ‘২০২৫ কার্যনির্বাহী কমিটি বছরজুড়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে প্রশংসনীয় কাজ করেছে।’ পাঠচক্রের ভিন্নতা, অধিক উপস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক কর্মসূচি চালুর পাশাপাশি সাবেক ও বর্তমান বন্ধুদের নিয়ে মিলনমেলার আয়োজনের প্রস্তাব দেন তিনি। এ ছাড়া স্কুল–কলেজ–মাদ্রাসায় বন্ধুসভার কার্যক্রম প্রচারের আহ্বান জানান।
দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা আলী ছায়েদ বন্ধুসভার ধারাবাহিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভার বন্ধুরা সব সময় ভালো কাজ করে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম।’ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দেন তিনি।
প্রথম আলো দিনাজপুর অফিসের বিজ্ঞাপন কর্মকর্তা সাব্বির হোসেন তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তির কথা তুলে ধরে ২০২৫ কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। বন্ধু বেলালুর রহমান বন্ধুসভার জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, আত্ম–উন্নয়ন ও মানসিক বিকাশে বন্ধুসভার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রথম আলো প্রতিনিধি রাজিউল ইসলামকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান।
সমাপনী বক্তব্যে প্রথম আলো দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম জানান, ২০১৮ সাল থেকে দিনাজপুর বন্ধুসভা ২৫ হাজারের বেশি গাছ লাগিয়েছে। তিনি পাঠচক্রকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে গণিত ও ইংরেজিচর্চা বাড়ানোর আহ্বান জানান, যা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সহায়ক হবে বলে উল্লেখ করেন। পরে তিনি ২০২৫ কার্যনির্বাহী কমিটির আনুষ্ঠানিক বিদায় ঘোষণা করেন।
সভা সঞ্চালনা করেন বন্ধু বিথী রায়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব চন্দ্র রায়, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক বিথী রায়, প্রশিক্ষণ সম্পাদক বিরোশ রায়, বন্ধু মিলন রায়, রাকিব সরকার, সুম্মা বিথী, দেব রায়, জাহিন ইসলাম, পৌষী রহমান, প্রাপ্তি রায়, রোজিনা ইসলাম এবং অন্য সদস্যরা।
সাংগঠনিক সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা