কাতার বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
চলতি বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে কাতার বন্ধুসভা। ৩ ডিসেম্বর দোহা আজিজিয়ায় এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো কাতার প্রতিনিধি ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা তামীম রায়হান, উপদেষ্টা আবজল আহমেদ। তাঁরা নিজেদের বক্তব্যে কাতার বন্ধুসভার সারা বছরের কার্যক্রমকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন। মানবিক উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক আয়োজন এবং প্রবাসীদের কল্যাণে বন্ধুসভার ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনে আরও সমন্বিত ও বৃহৎ পরিসরে কার্যক্রম চালানোর পরামর্শ দেন।
বৈঠকে বন্ধুসভার সদস্যরা গত এক বছরের কর্মকাণ্ড বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ বছরের সেরা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের শিশুপল্লিতে সহমর্মিতার ঈদ আয়োজন, প্রবাসীদের নিয়ে ইফতার ও কিরাত প্রতিযোগিতা, উদ্যোক্তাবিষয়ক কর্মশালা, গ্রীষ্মকালীন পানীয় বিতরণ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে বন্ধুসভার সক্রিয় অংশগ্রহণ।
সভাপতি বুরহান উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ বছরজুড়ে সব সদস্যের আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁরা আগামী বছরে সংগঠনের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করতে সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার আহ্বান জানান।
আয়োজনে আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাহিদ ইসলামের জন্মদিনের কেক কেটে উদ্যাপন করা হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিফাত, সাংগঠনিক সম্পাদক সত্য রায়, সহসাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ জিহাদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক মতিউর রহমান, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বইমেলা সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন এবং কার্যনির্বাহী সদস্য মো. মাজেদ।
সভাপতি, কাতার বন্ধুসভা