রাজবাড়ীতে বন্ধুসভার মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ

প্রতিনিধি
রাজবাড়ী
আল জামিয়া নিজামিয়া আরাবিয়া কওমি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে গোয়ালন্দ বন্ধুসভার উদ্যোগে গাছের চারা রোপণছবি: বন্ধুসভা

‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে গাছের চারা রোপণ করছে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ বন্ধুসভা। গত ২২ আগস্ট থেকে কর্মসূচি শুরু হয়, চলবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৮ আগস্ট সকালে গোয়ালন্দ প্রপার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অর্ধশতাধিক বিভিন্ন ঔষধি ও ফলদ গাছের চারা রোপণ করা হয়।

গোয়ালন্দ প্রপার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বন্ধুসভার উদ্যোগে গাছের চারা রোপণ
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো রাজবাড়ী প্রতিনিধি এম রাশেদুল হক, গোয়ালন্দ বন্ধুসভার সদস্য আশরাফুল আলম, শফিকুল ইসলাম, সভাপতি অম্বরেশ চক্রবর্তী, সাবেক সভাপতি শেখর আহম্মেদ, সাধারণ সম্পাদক জারিন সুবহা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, শফিক মণ্ডল, সহসভাপতি মইনুল হক মৃধা, বন্ধুসভার সদস্য আফজাল হোসেন, গোয়ালন্দ নাজির উদ্দিন পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, আল জামিয়া নিজামিয়া আরাবিয়া কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ সেলিম শেখ, হাফেজ সাব্বির হোসেন প্রমুখ।

গোয়ালন্দ বন্ধুসভার সভাপতি অম্বরেশ চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক জারিন সুবহা জানান, বন্ধুসভার সদস্যদের নিজস্ব অর্থায়নে কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে ৫০০ গাছ রোপণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে গোয়ালন্দ নাজির উদ্দিন পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, গোয়ালন্দ প্রপার হাইস্কুল, উজানচর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আল জামিয়া নিজামিয়া কওমি মাদ্রাসাসহ উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গাছ রোপণ করা হয়েছে।

