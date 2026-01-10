মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার নতুন কমিটির পরিচিতি সভা
মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-এর পরিচিতি সভা ও প্রথম সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ জানুয়ারি প্রথম আলো সিলেট অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, সামাজিক ও শিক্ষামূলক উদ্যোগ, স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বন্ধুরা।
সভায় সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়নে ভবিষ্যৎ উদ্যোগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দায়িত্ব বণ্টন ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়েও আলোচনা হয়।
উপস্থিত ছিলেন সিলেট বন্ধুসভার সভাপতি দেব রায় সৌমেন। তিনি বলেন, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা সব সময় মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার সভাপতি লিমা তালুকদার, সহসভাপতি মেহেদী হাসান ও সামিয়া আক্তার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রজ্ঞা চৌধুরী ও বর্ষা মল্লিক, সাংগঠনিক সম্পাদক শারমিন লিপি, দপ্তর সম্পাদক অনুপ দাস, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সৈয়দা তামান্না ইসলাম, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক অমল দাশ শ্রেষ্ঠ, প্রচার সম্পাদক মনোয়ার হোসেন, বইমেলা সম্পাদক রোমান হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য সৃজা দেব, পিনা ইসলামসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা