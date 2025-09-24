খুলনা বন্ধুসভা
শৈশবের স্মৃতি থেকে স্বপ্নের দিগন্তে
১৯৮১ সালের ৯ অক্টোবর খুলনার দাকোপ উপজেলার কৈলাশগঞ্জ গ্রামে জন্ম তুহিন রায়ের। তখনো সেই গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। শৈশবের পড়াশোনা শুরু দ্বিজমনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলজীবনের শুরুটা ছিল ভীষণ অগোছালো। একদিন স্কুলে যেতে অনীহা প্রকাশ করে বাড়ি থেকে পালালেন। আশ্রয় নিলেন মাঠে রাখা ধানের নাড়ার ভেতর। বাবা খুঁজে পেয়ে কোনো বকাঝকা করলেন না। বললেন, চাইলে আর স্কুলে যেতে হবে না। কিন্তু তিন দিন না যেতেই ছোট্ট তুহিন বুঝলেন, স্কুলের টান তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। সেই থেকে শুরু দৃঢ় পদক্ষেপ, যা আর কখনো থামেনি।
খুলনা বন্ধুসভার বন্ধুদের জীবনের গল্প শোনার আসরের প্রথম পর্বে অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়ে নিজের জীবনের গল্প শেয়ার করেন উপদেষ্টা ড. তুহিন রায়। যেখানে উঠে আসে নিজের শৈশব, সংগ্রাম, স্বপ্ন আর অভিজ্ঞতার ঝুলি। ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রথম আলো খুলনা অফিসে এই আসর বসে।
শিক্ষা ও সংগ্রামের উজ্জ্বলতা
১৯৯৬ সালে এসএসসিতে স্টার মার্ক মিস হলেও ১৯৯৮ সালে এইচএসসিতে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন তুহিন রায়। অনার্সে ইংরেজি পড়ার স্বপ্ন থাকলেও শেষ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানকে বেছে নেন। স্নাতকোত্তর শেষ করে কর্মজীবন শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। এরপর কাজ করেন বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে। বর্তমানে তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
তরুণদের জন্য বার্তা
ড. তুহিন রায়ের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় তাঁর জীবনের দর্শন। তিনি বলেন, ‘তরুণদের ক্যারিয়ারে ফোকাস বাড়াতে হবে। জীবনের লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে ঠিক করতে হবে। প্রতিটি টার্নিং পয়েন্টকে কাজে লাগাতে হবে। স্বপ্নের সঙ্গে থাকতে হবে জয়ের ক্ষুধা। সৎ থাকলে যেকোনো বাধাই জয় করা সম্ভব।’
তরুণদের বই পড়া, গবেষণার দিকে ধাবিত হওয়া এবং জ্ঞানচর্চাকে জীবনের অংশ করার আহ্বান জানান তুহিন রায়। প্রসঙ্গ ওঠে তাঁর লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অনুর্বর বর্ষা’র স্মৃতিরও।
বন্ধুত্বে ভরা আয়োজন অনুষ্ঠানের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ। উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল, খুলনা বন্ধুসভার সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্যাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারজানা যুথি, অর্থ সম্পাদক ইমন মিয়া, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জুই আক্তারসহ অনেকে।