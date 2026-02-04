ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভার বন্ধুবরণ
নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নবীন বন্ধুদের বরণ করে নিয়েছে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা। গত ৩১ জানুয়ারি ইউনিভার্সিটি মাঠে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন সদস্যরা প্রথম আলো বন্ধুসভার লক্ষ্য, কার্যক্রম ও স্লোগানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। মানবিকতা, নেতৃত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতার চর্চায় একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সবাই।
বন্ধুদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন উপদেষ্টা অধ্যাপক সেলিম আহমেদ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য উপদেষ্টাসহ ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সহসভাপতি রাজা মান্নান তালুকদার, সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সভাপতি শাহারিয়া নয়ন ও দপ্তর সম্পাদক আলিফ মিয়াসহ ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভার বন্ধুরা।
সভাপতি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা