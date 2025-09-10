বরিশাল বন্ধুসভার সবুজায়ন কর্মসূচি।

বরিশাল বন্ধুসভার সবুজায়ন কর্মসূচি
‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ করেছে বরিশাল বন্ধুসভা। ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্সের সহযোগিতায় ৮ সেপ্টেম্বর প্রথম ধাপে বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলদ, বনজ, ঔষধিসহ বিভিন্ন প্রজাতির আড়াই শতাধিক চারা গাছ বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তর বরিশালের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ পারভেজ, টপ টেন ফ্যাশন বরিশালের ম্যানেজার ইমরান শেখ, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোমিন হাওলাদার, বরিশাল বন্ধুসভার সভাপতি নাঈম ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ওমানা অ্যাঞ্জেলিন, সহসভাপতি নাইমা রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাইমুল ইসলামসহ বন্ধুসভার অন্যান্য বন্ধু এবং ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
সাজ্জাদ পারভেজ বলেন, ‘বন্ধুসভার এমন মহৎ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। যা কিছু ভালো, তার সঙ্গেই প্রথম আলো ও বন্ধুসভা। আমরাও সব সময় বন্ধুসভার সব ভালো কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে চাই। যারা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। পরিবেশকে সবুজায়ন করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা সত্যি প্রশংসনীয়।’
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোমিন হাওলাদার বলেন, ‘দুর্যোগ মোকাবিলায় ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। আমাদের সবার উচিত বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণ করা। এ ক্ষেত্রে ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স ও প্রথম আলো বন্ধুসভা যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই উদ্যোগ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।’
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল বন্ধুসভা