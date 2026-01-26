কার্যক্রম

স্বপ্নপুরীতে সৈয়দপুর বন্ধুসভার আনন্দভ্রমণ

লেখা:
আহসান হাবিব
সৈয়দপুর বন্ধুসভার আনন্দভ্রমণছবি: বন্ধুসভা

দিনাজপুর জেলার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন স্থান স্বপ্নপুরী। সেখানে আনন্দভ্রমণ করেছে সৈয়দপুর বন্ধুসভা। ‘হাসি-গান-ভ্রমণ, একসঙ্গে আনন্দ আয়োজন’ স্লোগানে ২৪ জানুয়ারি এই আনন্দভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে বন্ধুদের বহনকারী বাস যখন যাত্রা শুরু করে, তখন মনে হচ্ছিল, এই যাত্রা কেবল গন্তব্যে পৌঁছানোর নয়, বরং আনন্দ খুঁজে নেওয়ার। বন্ধুদের হাসি, নাচ আর গানের তালে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছিল বাস। নানা আয়োজনে জমে ওঠে যাত্রাপথ।

পথে নাশতা সেরে আবার রওনা করে গন্তব্যে পৌঁছে যায় বাস। স্বপ্নপুরীতে পৌঁছে বন্ধুরা কেউ বেরিয়ে পড়েন ঘুরে বেড়াতে, কেউ বিভিন্ন রাইডে উঠতে, আবার কেউ কেউ মুহূর্তটা ফ্রেমবন্দী করায় মনোযোগ দেন।

সৈয়দপুর বন্ধুসভার আনন্দভ্রমণ।

ঘোরাঘুরির পর দুপুরের খাওয়া শেষে চলে নাচ, গান আর বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ খেলাধুলা। খেলাধুলায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপদেষ্টা আহমেদা ইয়াসমিন, হোসনে আরা লিপি, বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব, সহসভাপতি ডালিম রায় ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাধনা রায়।

মেয়েদের বালিশ খেলায় প্রথম হয়েছেন ফারজানা চৌধুরী, দ্বিতীয় হয়েছেন মাইশা মালিহা এবং তৃতীয় হয়েছেন বিলকিস আক্তার। ছেলেদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন আল আমিন, দ্বিতীয় আশিক হাসান এবং তৃতীয় হয়েছেন প্রভাত ঠাকুর।

সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দপুর বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন