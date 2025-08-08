প্রযুক্তি খাতে ক্যারিয়ার: শেখার শেষ নেই, সুযোগ অসীম

টেক শো
প্রযুক্তি খাতে ক্যারিয়ার: শেখার শেষ নেই, সুযোগ অসীম
বন্ধুসভার বন্ধুদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানাতে প্রথম আলো বন্ধুসভা প্রথমবারের মতো আয়োজন করেছে ধারাবাহিক টেক শো। বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড অনার মোবাইলের সৌজন্যে প্রতি সপ্তাহের বুধবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়ে ৯টা পর্যন্ত এই টেক শো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় ১৪তম পর্ব।
প্রযুক্তি খাতে টিকে থাকতে হলে নিয়মিত নিজের দক্ষতাকে ওপরের ধাপে উন্নীত করতে হবে। নতুন নতুন টেক টুলস শেখার আগ্রহ থাকতে হবে। এটা একটা মোটিভেশন হতে পারে। এ খাতে অসংখ্য সুযোগ রয়েছে। আবার কারও যদি এ খাতে দক্ষতা থাকে; এখন তিনি যদি মনে করেন তাঁর এই দক্ষতাকে কারও ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যবহার করতে চান বা কোনো একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে চান; যেটা মানুষের অনেক উপকারে আসবে। এটাও একটা ভালো মোটিভেশন হতে পারে।
প্রথম আলো বন্ধুসভার ভার্চ্যুয়াল টেক শোর ১৪তম পর্বে আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন ইউএনডিপি বাংলাদেশের ফিউচারনেশন প্রকল্পের আইটি অ্যাসিস্ট্যান্ট মাইশা রুবাইয়াত এবং ট্রেনিং কো–অর্ডিনেশন কর্মকর্তা খন্দকার আবির হোসেন। আলোচনার বিষয় ছিল ‘ক্যারিয়ার ইন টেক—আনলকিং লার্নিং অপরচুনিটিস’। বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড অনার মুঠোফোনের সৌজন্যে ৬ আগস্ট রাত সাড়ে আটটায় এটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি বন্ধুসভার ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট।
মাইশা রুবাইয়াত বলেন, ‘প্রযুক্তি খাতের ক্যারিয়ারে প্রোগ্রামিং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এটাই একমাত্র নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রযুক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা থাকা। একটা সমস্যা কারও কাছে আনা হলে সে এটাকে কীভাবে সমাধান করবে, সেই জটিল চিন্তার দক্ষতা থাকতে হবে। বিশ্লেষণী দক্ষতা থাকতে হবে এবং সব সময় যেকোনো সমস্যা মানিয়ে নেওয়া বা সমাধান করতে পারার মানসিকতা থাকতে হবে। চাকরির বাজারে এ বিষয়গুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’
খন্দকার আবির হোসেন বলেন, ‘এই যুগে মাল্টিটাস্কিং (একাধিক কাজ) করতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির টুলসগুলো বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যায়ে যত বেশি শিখে আগাতে পারব, মাল্টিটাস্কিং করাটা তত সহজ হবে। মাইক্রো-ম্যাক্রো দুই পর্যায়েই কাজটা সহজ হয়ে যাবে। তাই বলব, প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্মত ধারণা থাকা আমাদের সবার জন্যই জরুরি।’
এ ছাড়া ফিউচারনেশন প্রকল্প কীভাবে কাজ করছে, এই প্রকল্পের আওতায় এআই ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কোর্সগুলো কীভাবে করানো হয়—এসব বিষয়ের বিস্তারিত তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে। আলোচকেরা শোনান কীভাবে তাঁরা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, সে গল্পও।