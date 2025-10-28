দিনাজপুর বন্ধুসভা
প্রশিক্ষণমূলক বই ‘আবৃত্তির ক্লাস’ নিয়ে পাঠচক্র
লেখক মীর বরকতের প্রশিক্ষণমূলক বই ‘আবৃত্তির ক্লাস’ নিয়ে পাঠচক্র করে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ১৯ অক্টোবর বিকেলে প্রথম আলো দিনাজপুর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
‘আবৃত্তির ক্লাস’ বইটি শুদ্ধ উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি উন্নত করতে অন্যতম সহায়ক। লেখক মীর বরকত দীর্ঘদিন ধরে আবৃত্তি ও উচ্চারণবিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। এই বই তাঁর অভিজ্ঞতা ও নির্দেশনা নিয়ে লেখা। সাধারণ শিক্ষার্থী, বক্তা, শিক্ষক বা সাংস্কৃতিক কর্মী–নির্বিশেষে বইটি সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
পাঠচক্র ও পাঠাগার সম্পাদক মুনিরা শাহানাজ চৌধুরী বলেন, ‘কোন শব্দ কীভাবে উচ্চারণ করতে হবে, কোথায় জোর দিতে হবে, কোথায় বিরতি নিতে হবে—এসব নিয়ে বিশদ নির্দেশনা রয়েছে এই বইয়ে।’ বইটি পাঠ করার সময় তিনি কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ ও কণ্ঠের স্বচ্ছতা বজায় রাখার অনুশীলন করে শেখান এবং উপস্থিত সবাই তাঁর সঙ্গে অনুশীলন করেন।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি দীপু রায় ও আরিয়ানা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চন্দ্র অধিকারী, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব রায়, বন্ধু তাসনিম পৌষীসহ অন্য বন্ধুরা।
বন্ধু, দিনাজপুর বন্ধুসভা