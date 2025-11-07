সেলিনা হোসেনের ‘আমার বন্ধু রফিক’ বই নিয়ে পাঠচক্র

কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা
সেলিনা হোসেনের ‘আমার বন্ধু রফিক’ বই নিয়ে পাঠচক্র
প্রখ্যাত সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের ‘আমার বন্ধু রফিক’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা। ৬ নভেম্বর কলেজ ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বইয়ের গল্পের মূল চরিত্র রফিক ও রবিনের বন্ধুত্ব, সমাজের শ্রেণিবৈষম্য ও মানবিকতা নিয়ে আলোচনা হয় পাঠচক্রে। বন্ধুরা বলেন, ‘এই গল্প আমাদের শেখায় যে সত্যিকারের বন্ধুত্ব টাকার মাপে নয়, ভালোবাসা ও ত্যাগের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।’
পাঠ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বন্ধুসভার সক্রিয় সদস্যরা। সবাই নিজেদের মতামত শেয়ার করেন এবং গল্পের শিক্ষা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দেন।
সভাপতি, কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা