শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বালন

মোংলা বন্ধুসভা
শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বালন
শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও মোমবাতি প্রজ্বালন করেছে মোংলা বন্ধুসভা। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়নের দামেরখণ্ড বধ্যভূমিতে এ কর্মসূচি পালন করেন বন্ধুরা।
পরে সংক্ষিপ্ত সভায় বন্ধু আল-আমিন বলেন, ‘আমরা আমাদের জাতির সূর্যসন্তানদের স্মরণে এখানে একত্রিত হয়েছি। বাঙালি জাতি তাঁদের অবদান কখনোই ভুলবে না। বাঙালিদের বিজয় সুনিশ্চিত জেনে জাতিকে অথর্ব করার শেষ অঙ্ক তারা রচনা করতে চেয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে। আমরা সেই বুদ্ধিজীবীদের আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।’
বন্ধু আবুল কাশেম বলেন, ‘আমাদের দেশের জন্য করার অনেক কিছু রয়েছে। আমরা দেশের প্রতি, শহীদদের প্রতি আজন্মকালের ঋণী। তাঁরা তাঁদের চরম ত্যাগের মাধ্যমে আমাদের এই স্বাধীন দেশের লাল–সবুজের পতাকা দিয়ে গেছেন। এই পতাকার সম্মান রক্ষার্থে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই আমরা আজ সেইসব শহীদ বুদ্ধিজীবীকে স্মরণে এখানে এসেছি।’
বন্ধুসভার এ মহতী কার্যক্রমে মোংলা বন্ধুসভার বন্ধুদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় স্থানীয় আপামর জনতা। তারা বন্ধুসভার এমন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পেরে দেশপ্রেমের আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে ও মোংলা বন্ধুসভার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।
সভাপতি, মোংলা বন্ধুসভা