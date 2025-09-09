কর্মশালা
‘রোবোটিকস ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির মূল চালিকা শক্তি’
রোবোটিকস ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির মূল চালিকা শক্তি, যা শুধু প্রতিযোগিতায় নয়; বরং বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানেও ব্যবহৃত হতে পারে।
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উদ্যোগে ‘রোবোটিকস অ্যান্ড আরওএস’ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে এ কথা বলেন রোবোটবুলসের রোবোটিকস ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাশার। ৮ সেপ্টেম্বর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের ৫০৪ নম্বর রুমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
এতে রোবোটিকসের মৌলিক ধারণা, কাজের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন আবুল বাশার রাজ। তাঁর নেতৃত্বে সাস্ট অটোড্রাইভ দেশের প্রথম চালকবিহীন গাড়ি উদ্ভাবনে কাজ করছে। দলটি এরই মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরি করেছে এবং ভবিষ্যতে সেটিকে চালকবিহীন করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। এরই মধ্যে তারা চালকবিহীন গাড়ির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সফটওয়্যার স্ট্যাক তৈরি করেছে। তবে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সংগ্রহে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উপদেষ্টা নোমান মিয়া বলেন, ‘আধুনিক বিশ্বের এই সময়ে সফট স্কিল অর্জনে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে তা আমাদেরকে অনেকাংশে এগিয়ে রাখবে। বিশেষ করে রোবোটিকস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় দক্ষতা বাড়াতে হবে। বন্ধুসভার এই যুগোপযোগী আয়োজন শিক্ষার্থীদেরকে নতুন পথের সন্ধান দেবে।’
সভাপতি শাফিনুর ইসলাম বলেন, ‘আমরা আশা করি, শাবিপ্রবি বন্ধুসভার এই ব্যতিক্রম আয়োজন তরুণদের সৃজনশীল চিন্তা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নুর হাসনাত, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার সভাপতি মেহেদী হাসানসহ বন্ধুসভার বন্ধু ও শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা।
আয়োজকেরা জানান, ‘কর্মশালা সপ্তাহ–ভার্সন ১.০’–এর অংশ হিসেবে এই আয়োজন। সামনে আরও দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে বিতর্কবিষয়ক কর্মশালা ১১ সেপ্টেম্বর ও মানবাধিকারবিষয়ক কর্মশালা ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।