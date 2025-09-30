প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
বন্ধুসভার একটি ভালো কাজ
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা নেবেন।
আগামী ৪ নভেম্বর প্রথম আলো তার ২৭ বছর পূর্ণ করবে। এ উপলক্ষে সারা দেশের বন্ধুসভার বন্ধুরা প্রতিবছরের মতো এবারও ‘একটি ভালো কাজ’ করার উদ্যোগ নেবেন।
বছরজুড়েই বন্ধুরা দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের ভালো কাজ করেন। যার প্রভাব অত্যন্ত বিস্তৃত ও অসাধারণ হয়। আমাদের প্রত্যাশা, প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ বছরও দেশ ও দেশের বাইরের প্রতিটি বন্ধুসভা তাদের নিয়মিত কাজের বাইরে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক যেকোনো ধরনের একটি অনন্য, ব্যতিক্রমী, বৈচিত্র্যময় ও সৃজনশীল কাজ করবেন। কাজের ধরন, প্রভাব, বিস্তৃতি ও স্বাতন্ত্র্য বিবেচনায় এবারও সেরা তিন বন্ধুসভাকে আগামী নভেম্বরে প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করা হবে। ভালো কাজের শেষ সময় ২৫ অক্টোবর।
গত ২৬ বছর প্রথম আলোর পথচলা এবং অগ্রযাত্রায় আপনিও একজন গর্বিত সহযোগী। আশা করি, আপনি প্রথম আলোর সঙ্গে ছিলেন, আছেন ও আগামী দিনেও থাকবেন।
বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ