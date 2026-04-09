বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র নিয়ে পাঠচক্র ও সাংগঠনিক সভা

জাবি বন্ধুসভা
বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র নিয়ে পাঠচক্র ও সাংগঠনিক সভা
ঝড়ো আবহাওয়ায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি তখন এক অন্য রকম রূপে আন্দোলিত; ৭ এপ্রিল সন্ধ্যার এমন আবহাওয়ার মধ্যেই টিএসসির কনফারেন্স রুমে একত্রিত হন জাবি বন্ধুসভার সদস্যরা। উপলক্ষ বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র নিয়ে পাঠচক্রের আসর ও সাংগঠনিক সভায় অংশ নেওয়া।
সভায় বিগত মার্চ মাসের কার্যক্রম নিয়ে পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কার্যপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পয়লা বৈশাখ ১৪৩৩ ও মে দিবস উদ্যাপন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ছাড়া আলোচনায় স্থান পেয়েছে বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত ‘বন্ধু আহ্বান ২০২৬’, ‘সহমর্মিতার ঈদ ২০২৬’ ও ‘মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড ২০২৬’ আয়োজনের পর্যালোচনা।
সভা শেষে পাঠচক্রে বন্ধুসভার সদস্যরা তাঁদের ভাবনা, উপলব্ধি ও মতামত তুলে ধরেন। কেউ বলেন সংগঠনের ভিত্তি হিসেবে গঠনতন্ত্রের গুরুত্বের কথা, কেউ শোনান নিজেদের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশার কথা। আলোচনা ও মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এক আন্তরিক ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মারিয়া মুরাদ বলেন, ‘আমরা বছরজুড়ে এ রকম গঠনমূলক ও প্রয়োজনীয় বই নিয়ে পাঠচক্রের আয়োজন করব। বই ছাড়াও বিভিন্ন বাংলা চলচ্চিত্র ও কনটেন্টের ওপর পাঠচক্র করা হবে।’
সভাপতি সৈয়দ সালমান হাসানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় সভা ও পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু অরূপা রহমান, তাজরীন জান্নাত, পারভেজ মোশাররফ, তাবাসসুম শ্যারণ, মাহমুদ প্রসুন, সিফাত আরেফিন, মাহফুজা মোনামি, হাসানুজ্জামান হাসানসহ অনেকে।
প্রচার সম্পাদক, জাবি বন্ধুসভা