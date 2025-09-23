কার্যক্রম

সিলেট বিভাগীয় সিওওয়াইতে অংশ নিল শাবিপ্রবি বন্ধুসভা

লেখা:
নুর হাসনাত
লোকাল কনফারেন্স অব ইয়ুথ (এলসিওওয়াই) বাংলাদেশ ২০২৫-এর সিলেট ডিভিশনাল সিওওয়াইছবি: বন্ধুসভা

১৪ সেপ্টেম্বর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হয় লোকাল কনফারেন্স অব ইয়ুথ (এলসিওওয়াই) বাংলাদেশ ২০২৫-এর সিলেট ডিভিশনাল সিওওয়াই। সিকটো বাংলাদেশের আয়োজনে সহযোগী হিসেবে যুক্ত ছিল শাবিপ্রবি বন্ধুসভা।

আয়োজনে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রায় ৯০ জন তরুণ অংশ নেন। তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভবিষ্যতের কার্যকর পদক্ষেপের দিকনির্দেশনা লাভ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক সাজেদুল করিম, শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উপদেষ্টা অধ্যাপক জায়েদা শারমিন, অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী ওয়াক্কাস, আবদুল করিম কিম, এলসিওওয়াই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং টিমের আয়েশা খানমসহ প্রমুখ।

এই বছরের এলসিওওয়াই বাংলাদেশ মূলত জাতীয় নির্ধারিত অবদান, জলবায়ু শাসন এবং ন্যায্য পরিবর্তন বিষয়কে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নুর হাসনাত বলেন, ‘এই আয়োজন আমাদের তরুণদের শেখার সুযোগ দিয়েছে, কীভাবে বৈশ্বিক জলবায়ু চ্যালেঞ্জকে স্থানীয় পর্যায়ে বোঝা যায় এবং সমাধানের জন্য একসঙ্গে কাজ করা যায়। বন্ধুসভার বন্ধুদের জন্য এটি ছিল একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা।’

শাবিপ্রবি বন্ধুসভা ছাড়াও আয়োজনে অংশ নেয় গ্রিন ভয়েস, থ্রাইভআপ ফর টুমরো, কিউর ইন্টারন্যাশনাল, গ্রিন এক্সপ্লোরার সোসাইটিসহ কয়েকটি স্থানীয় যুব সংগঠন। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্মেলনকে আরও প্রাণবন্ত ও অর্থবহ করে তুলেছে।

সাধারণ সম্পাদক, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন