কার্যক্রম

শরৎচন্দ্র স্মরণে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার পাঠের আসর

লেখা:
হাসান করিম
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার পাঠের আসরছবি: বন্ধুসভা

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন ছিল ১৫ সেপ্টেম্বর। এ উপলক্ষে ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া কামাল চত্বরে পাঠচক্রের আসর করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। পাঠচক্রে শরৎচন্দ্রের জীবন, সাহিত্যকর্ম ও তাঁর লেখার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধুরা।

শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস ও চরিত্র নিয়েও আলোচনা হয়। তাঁর লেখায় উঠে আসা মানুষের জীবন, সম্পর্ক, আবেগ ও সমাজবাস্তবতার নানা দিক নিয়ে কথা বলেন অংশগ্রহণকারীরা। বই পড়ার পাশাপাশি নিজেদের পছন্দের লেখা ও পাঠ-অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন সবাই।

প্রচার সম্পাদক মো. ইসনাইন বলেন, ‘শরৎচন্দ্রের লেখা পড়লে মনে হয়, গল্পগুলো অনেক পুরোনো হলেও মানুষের অনুভূতিগুলো এখনো একই রকম আছে।’

পাঠচক্র শেষে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার বন্ধুরা।

অর্থ সম্পাদক ফারজানা আক্তার বলেন, ‘একটা ভালো বই পড়ার পর শুধু গল্পটা মনে থাকে না, অনেক কিছু নিয়ে নতুন করে ভাবতে ইচ্ছা করে।’

বন্ধু রাহেলা সাদমুন বলেন, ‘শরৎচন্দ্রের লেখার মানুষগুলো খুব পরিচিত মনে হয়। তাদের আনন্দ, কষ্ট বা অভিমান পড়তে গেলে নিজের আশপাশের কথাই মনে পড়ে।’

সাবেক সভাপতি ইকবাল মাহমুদ পাঠচক্রে নিজের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যচর্চার নানা দিক তুলে ধরে বলেন, ‘পাঠচক্রে এলে বই নিয়ে কথা বলার একটা সুযোগ হয়। কে কীভাবে একটা লেখা দেখছে, সেটা শুনতেও ভালো লাগে। এভাবেই পড়ার আগ্রহটা বাড়ে। তা ছাড়া আপনারা কোন বই নিয়ে পাঠচক্র করবেন, সেটি আগে থেকে ঠিক করে রাখবেন। চেষ্টা করবেন যা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে, এমন জ্ঞান আহরণ করতে।’

সভাপতি জাহিদ হাসান বলেন, ‘আমরা চাই বন্ধুসভার পাঠচক্রটা নিয়মিত হোক। সবাই মিলে বই পড়ব, নতুন কিছু জানব, নিজেদের কথা বলব। এটাই আসলে মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।’

পাঠচক্রের শেষ পর্বে ছিল লটারির মাধ্যমে বই উপহার। লটারিতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিপ্রদাস’ বইটি উপহার পান অর্থ সম্পাদক ফারজানা আক্তার। পাঠচক্রটি সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ উদ্দিন। আরও উপস্থিত ছিলেন পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক হাসান করিম, বন্ধু হিতৈষী, শাহাদাত, নাদিয়া প্রমুখ।

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন