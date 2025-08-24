খুলনায় জাতীয় পর্ষদের সভাপতির সঙ্গে বন্ধুদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

খুলনায় জাতীয় পর্ষদের সভাপতির সঙ্গে বন্ধুদের সৌজন্য সাক্ষাৎ
সারা দিনের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। সেটি উপেক্ষা করে ২২ আগস্ট বিকেলে খুলনায় জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক ও জেন্ডার-সমতাবিষয়ক সম্পাদক সাইমুম মৌসুমীকে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান বন্ধুসভার বন্ধুরা।
এ সময় খুলনা বন্ধুসভার বিভিন্ন কার্যক্রমের খোঁজখবর নেন জাফর সাদিক। পাশাপাশি পাঠচক্র, লেখালেখি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে আরও বেশি সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
বন্ধুরা জানান, জাতীয় পর্ষদের সভাপতির সঙ্গে এ সাক্ষাৎ তাঁদের কার্যক্রমে নতুন অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে।
এরপর বিকেল পাঁচটায় প্রথম আলোর খুলনা অফিসে অনুষ্ঠিত হয় খুলনা বন্ধুসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা। সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারজানা যূথী। উপদেষ্টা উওম মণ্ডল বলেন, ‘বন্ধুদের দক্ষতা, কার্যক্রম ও ধারাবাহিকতা বৃদ্ধির জন্য সব সময় আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।’
সভায় ৩০ আগস্ট ‘স্মার্ট স্কিল কর্মশালা’ আয়োজনের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আসফিক আহমেদ, অর্থ সম্পাদক ইমন মিয়া, বন্ধু শেখ হাফিজুর রহমানসহ অন্য বন্ধুরা।