শরতের আবহে পটিয়া বন্ধুসভার রঙিন বিকেল

শরতের আবহে পটিয়া বন্ধুসভার রঙিন বিকেল
শরৎ মানেই নীল আকাশে ভেসে থাকা সাদা মেঘের দল, কাশফুলের শুভ্র সৌন্দর্য, আলোছায়ার খেলা আর স্নিগ্ধ বাতাসের মধুর ছোঁয়া। ২ অক্টোবর ঠিক এমনই এক বিকেলে পটিয়া পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে লেখক ও গবেষক রশীদ এনামের মায়ের বাগানবাড়ি ভরে উঠল পটিয়া বন্ধুসভার শরতের আড্ডায়।
মায়ের বাগানের শাপলাভরা পুকুরপাড়ে অনুষ্ঠিত হয় আড্ডা। প্রথম আলো পটিয়া প্রতিনিধি আবদুর রাজ্জাক শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। সভাপতি ফারুক আহমেদের প্রাণবন্ত সঞ্চালনা পুরো আড্ডার আবহে এনে দেয় অসাধারণ সজীবতা। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শাহ আলম রুবেলের কণ্ঠে ‘গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু–মুসলমান’ গানটির সঙ্গে সুর মেলান সবাই। একে একে অন্য বন্ধুরাও গান গেয়ে শোনান। ফারুকের কণ্ঠে ‘অলিরও কথা শুনে বকুল হাসে’, সূফি রেজার নজরুলসংগীত এবং কবিতা আবৃত্তি করেন আইরিন সুলতানা।
কবি, লেখক ও শিশুসাহিত্যিক শিবু কান্তি দাশ স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বলেন, ‘আমাদের লেখক হিসেবে যাত্রা শুরু পটিয়াতেই। আজ আমরা ঢাকাতে জয় করছি, একদিন তোমরাও জয় করবে সবকিছু।’ তাঁর কণ্ঠে ছিল প্রেরণা ও আশীর্বাদের সুর।
বাতিঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাফর আহমেদ রাশেদও যোগ দেন আড্ডায়। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভার সঙ্গে আমার অনেক কাজ হয়েছে। ৪০টিরও বেশি জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছি। বন্ধুরা সব সময় তাদের সেরা কাজগুলো দেখিয়েছে, আমিও চেষ্টা করেছি দিকনির্দেশনা দিতে।’ পাশে বসা তাঁর সহধর্মিণী কবি অলকানন্দিতা বলেন, ‘বন্ধুত্বের এ আড্ডায় এসে আনন্দ পেলাম, সবাই পরিবারের মতোই।’
প্রথম আলো প্রতিনিধি আবদুর রাজ্জাকের কথায় ছিল আন্তরিকতার সুর। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভার এই বন্ধন, এই মিলনমেলা আমাদের আশা ও আলোর বার্তা দেয়।’
ছিল রশীদ এনামের সহধর্মিণী আফরোজা এনামের হাতের বাহারি আয়োজন—পটিয়ার বিখ্যাত গৌরাঙ্গ মিষ্টি, সন্দেশ, আইসক্রিম, সাঁচের নাস্তা, সবজি পাকোড়া, চিকেন ফ্রাই, গোলাপজামুন, মায়ের বাগানের পেয়ারা-পেঁপে-কলাসহ সুস্বাদু দুধ-চা। শরতের বিকেল হয়ে ওঠে রঙিন।
তারপর আসে সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত—বন্ধুরা কেক এনে রশীদ এনামকে দেন জন্মদিনের সারপ্রাইজ। তাঁর মেয়ে হুজাইফা রশীদ গেয়ে শোনায় ‘আরা বেয়াগ্গুন চাটগাঁইয়া’। শেষে রশীদ এনামের সহধর্মিণী পাঠ করেন জীবনানন্দ দাশের অমর কবিতা ‘বনলতা সেন’।
এই মিলনমেলার সাক্ষী থাকেন অসংখ্য বন্ধু—জাহেদুল ইসলাম, সাইদ হোসেন, মো. ইয়াছিন, আবদুর রহিম, মো. জব্বার, রাশেদুল্লাহ আলমদার, মো. সোলাইমান, তানাস, জেবু চৌধুরী, জিন্নাত আরা, ফয়েজ রাসেল, রহিমা সিদ্দিকা, প্রান্ত বড়ুয়া, হুমাইরা জান্নাত, মিফতাহুল জান্নাত, মোরশীদুল রাজীন, সূফি রেজাসহ আরও অনেকে।
সাধারণ সম্পাদক, পটিয়া বন্ধুসভা